1/5 Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und ihr Verlobter, der amerikanische Schamane Durek Verrett, freuen sich auf ihre bevorstehende Hochzeit.

SpotOn Die People-Agentur

Prinzessin Märtha Louise (52) und Durek Verrett (49) feiern am 31. August am Geirangerfjord in Westnorwegen ihre Hochzeit. Im Vorfeld sickern immer wieder Details durch, obwohl die beiden das eigentlich vermeiden wollten. Nun sorgt ein neues Gerücht für Schlagzeilen. Das Paar will angeblich alle Handys von der Hochzeit verbannen. Auch soll es ein Social-Media-Post-Verbot geben.

Wie «Daily Mail» weiter berichtet, soll dieses angebliche Verbot mit den exklusiven Deals zusammenhängen, die das Paar mit dem «Hello Magazine» und Netflix geschlossen haben soll. Der Streamingdienst dreht angeblich seit einem Jahr eine Doku über das Paar.

Es sei «sehr wichtig», dass sich «jeder» an die Richtlinien halte

Das Magazin «Se og Hør» berichtete, dass am Dienstag eine Nachricht an die Hochzeitgäste verschickt wurde, in der diese gebeten wurden, nichts auf ihren Social-Media-Profilen zu veröffentlichen. «Bitte denken Sie daran, dass Mobiltelefone oder Kameras während des gesamten Wochenendes bei allen Veranstaltungen nicht erlaubt sind. Ausserdem bitten wir Sie, nichts in den sozialen Medien zu veröffentlichen», heisst es in einer E-Mail, die dem Magazin vorliegt. Weiter heisst es, es sei «sehr wichtig», dass sich «jeder» an die Richtlinien halte, und die Gäste werden gebeten, diese «ernst zu nehmen».