DE
FR
Abonnieren

«Einfach erbärmlich»
«Sexgrüsel-Prinz» bewirft Kate mit Dreck

Der britische Ex-Prinz hat eine neue Schuldige für seine Demütigung gefunden: Er macht Prinzessin Kate als mächtige Strippenzieherin im Hintergrund für seinen tiefen Fall dem Königshaus verantwortlich.
Publiziert: 18:16 Uhr
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_766.JPG
René-Haenig-Ringier.jpg
Flavia Schlittler und René Haenig
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen