1/11 Die damalige Prinzessin Elizabeth mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Prinz Philip. Das Bild ist fast auf den Tag genau 77 Jahre alt. Foto: Keystone

Auf einen Blick 77 Jahre altes Tortenstück für 2500 Franken versteigert

Stück Hochzeitstorte von Königin Elizabeth II. und Prinz Phillip aus dem Jahr 1947

2013 wurde ein weiteres Stück für 2000 Franken verkauft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Es klingt zugegeben etwas unappetitlich, ist einem Käufer dennoch 2500 Franken wert: ein 77 Jahre altes Stück Hochzeitstorte. Das zuckrige Werk wurde allerdings auch bei einer äusserst besonderen, ja, sogar historischen Hochzeit aufgetischt – derjenigen von Königin Elizabeth II (1926-2022) und ihrem geliebten Prinzen Phillip (1921-2021).

In einem schönen Schächtelchen verpackt verbrachte das Tortenstück mehrere Jahre im Besitz von Marion Polson. Sie war von 1931 bis 1969 die Hausdame der Monarchin im Palace of Holyroodhouse im schottischen Edinburgh und erhielt das Kuchenstück von der Königin nach ihrer Hochzeit am 20. November 1947 persönlich zugeschickt.

Der Leckerei legte die damals 21-jährige Prinzessin einen Brief bei, in dem sie sich für das «wundervolle Hochzeitsgeschenk» bedankte. «Wir sind beide entzückt von dem Dessertservice; die verschiedenen Blumen und die schöne Farbgebung werden, wie ich weiss, von allen, die es sehen, sehr bewundert werden», schrieb die 2022 verstorbene Königin in dem Dankesbrief. Nach Polsons Tod in den 80er Jahren wurde das Kuchenstück gemeinsam mit weiteren Habseligkeiten unter einem Bett verstaut.

Auch ein Stück von Prinzessin Dianas Hochzeitstorte wurde versteigert

Vergangene Woche wurde das 77-jährige Tortenstück sowie der dazugehörige Brief bei einer Auktion versteigert. 2500 Franken blätterte eine Person aus China dafür hin, wie die BBC mit Verweis auf das Auktionshaus Reeman Dansie berichtet.

So ungewöhnlich es auch klingen mag, ein mehrere Jahrzehnte altes Stück Torte zu versteigern, war dies nicht der erste Verkauf dieser Art. Aus der 250 Kilogramm schweren und 2.7 Meter grossen Hochzeitstorte aus dem Jahr 1947 wurde bereits zuvor Stücke versteigert. 2013 wechselte ein Teil des Backwerks bei einer Auktion bei Christie's für 2000 Franken den Besitzer.

Auch ein Stück des Hochzeitskuchens von Prinzessin Diana (1961-1997) und König Charles III. (75) fand 2021 seinen Weg ins Auktionshaus. 2100 Franken zahlte damals eine Person für das 40 Jahre alte Backwerk.