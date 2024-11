1/6 Queen Elizabeth II. am 6. September 2022 im Schloss Balmoral in Schottland: An diesem Tag ist ihr letzter Tagebucheintrag entstanden. Foto: keystone-sda.ch

Royal-Experte Robert Hardman enthüllte den Eintrag in seinem Buch über Charles III.

«Liebes Tagebuch …» Viele Menschen führen ein Tagebuch, um ihre Gefühle oder ihren Alltag darin zu verarbeiten – auch Stars und Royals, wie Queen Elizabeth II. (1926–2022). Ihre Einträge bestanden jedoch lediglich aus einer Zusammenfassung des Tages, wie sie selbst einmal erklärte: «Ich habe keine Zeit, Gespräche aufzuzeichnen, sondern nur Ereignisse.»

Ihr Tagebuch führte sie fleissig und gewissenhaft während ihrer 70-jährigen Regentschaft – bis zu ihrem Tod. Nun wurde ihr letzter Eintrag vom britischen Royal-Experten Robert Hardman (59) in seinem neuen Buch «Charles III: New King. New Court. The Inside Story» offengelegt, wie diverse Medien berichten.

Der letzte Eintrag der Queen: kurz und bündig

«Ihr letzter Eintrag war so sachlich und praktisch wie eh und je», so Hardman, der offenbar eine exklusive Erlaubnis erhielt, das königliche Archiv auf Schluss Windsor einzusehen. Ihm zufolge hielten die Tagebucheinträge der Queen, passend zu ihrer eigenen Aussage, keine Gedanken fest, sondern beschränkten sich auf Geschehnisse. Demnach schrieb sie in ihrem letzten, kurzen Eintrag am 6. September 2022, zwei Tage vor ihren Tod: «Edward came to see me» (dt.: «Edward kam, um mich zu sehen»).

Sir Edward Young (58) war von 2017 bis zum Tod der Queen ihr Privatsekretär und stand an eben diesem 6. September an ihrer Seite, als sie Liz Truss (49) auf Schloss Balmoral in Schottland zur Premierministerin ernannte. Dies war der letzte öffentliche Auftritt der Queen, bevor sie am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstarb.