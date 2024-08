1/5 Königin Elisabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip während einer Flugreise.

Als britische Monarchin war Königin Elisabeth II. (1926 - 2022) zu Lebzeiten oft im Flugzeug unterwegs. Im Nachlass einer kürzlich verstorbenen Flugbegleiterin der British Airways wurden laut «Daily Mail» nun Erinnerungsstücke entdeckt, die Details über die Fluggewohnheiten der jahrzehntelangen Königin von England verraten.

Die aus Birmingham stammende Elizabeth Evans war ab 1970 für 28 Jahre lang als Flugbegleiterin für die britische Luftlinie tätig. Sie war unter anderem bei der Reise der Queen und Prinz Philip (1921 - 2021) durch Singapur und Malaysia im Jahr 1989 dabei.

Minz-Bonbons, ein Glas Martini und ihr eigenes Kissen

In ihrer Erinnerungssammlung wurden nun Notizen gefunden, die genaue Anweisungen an das Flugpersonal enthalten. Zum Beispiel trank die Königin auf ihren royalen Flügen gerne ein Glas Martini, bevor sie Gäste empfing, es musste zum Abflug sowie in ihrer Umkleidekabine stets eine bestimmte Sorte an Minz-Bonbons bereitstehen und sie hatte immer ihr eigenes Kissen zum Schlafen dabei.

Zudem wurde das Flugpersonal angewiesen, die Königin nicht zu stören und sie im Bett liegen zu lassen, falls sie bei der Landung noch schlafe. Die Zettel geben zudem Informationen darüber, wann Cocktails serviert wurden und dass ihre Majestät gefragt werden solle, welchen Wein sie gerne zum Abendessen hätte.

Die Sammlung der Erinnerungsstücke wird laut «Daily Mail» von 15. Bis 20. August bei einer Auktion von Hansons Auctioneers für 400 bis 600 Pfund unter den Hammer kommen.