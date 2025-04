1/6 Die Feierlichkeiten zu Prinzessin Isabellas 18. Geburtstag am Ostermontag begannen bereits am 11. April in Aarhus, die Stadt schenkte ihr zudem ein goldenes Armband und ein Fest. Foto: DUKAS

Darum gehts Prinzessin Isabella von Dänemark wird 18 und volljährig. Feierlichkeiten haben begonnen

Isabella zeigte bei ihrer ersten offiziellen Geburtstagsrede Humor und Selbstironie

Aarhus beschenkte sie mit einem Goldarmband im Wert von 1200 Franken

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Die royalen Fans sind in Feierlaune und strahlen um die Wette. Am Ostermontag wird Prinzessin Isabella von Dänemark 18 Jahre alt und damit volljährig. Den Führerschein hat sie bereits in der Tasche, ab dem 21. April darf sie Auto fahren und in Clubs tanzen.

Wie beliebt die Gen-Z-Blaublüterin ist, zeigen all die Menschen, die ihr Blumen und Glückwünsche überreichen. Bereits seit dem 11. April sind die Feierlichkeiten für die Tochter von König Frederik X. (56) und Königin Mary (53) in Gang. Auftakt machte ein kultureller Anlass im Rathaus von Aarhus mit rund 300 geladenen Gästen und einem Programm, das sich aus Musik, Tanz und einer Modeschau zusammensetzt. Prinzessin Isabella wurde von der Stadt mit einem eigens für sie gefertigten Goldarmband beschenkt, das einen Wert von rund 1200 Franken hat. Zudem spendierte ihr die Stadt die Feierlichkeiten von gegen 40'000 Franken.

Freunde packen über Prinzessin aus

Bei ihrer ersten offiziellen Geburtstagsrede zeigte sie auf sympathische Weise, dass sie auch über sich selbst lachen kann. Damit spielte sie auf ihren Fauxpas im Jahr 2021 an, als sie ihre Mutter fragte, ob sie «völlig verwirrt sei». Aktuell sagte sie dazu in ihrer Rede: «Vor fast vier Jahren habe ich erfahren, dass man belauscht werden kann, wenn man es am wenigsten erwartet. Heute habe ich keine Zweifel, dass die Mikrofone an sind.»

Für Prinzessin Isabella stand auch ein Theaterbesuch auf dem Programm, bei dem 1000 Jugendliche eingeladen waren. Gemäss der dänischen Zeitschrift «Se og Hør» schwärmen zwei ihrer Klassenkameradinnen mit den Worten: «Sie ist ein supersüsses Mädchen und eine gute Freundin.» Kameraden lassen sie mit den Worten hochleben, «wir sind in Isabellas Klasse und sind hier, um sie zu feiern».

Bemalte Ostereier der Königin

Das dänische Volk feiert aber nicht nur die baldige Volljährigkeit der Prinzessin. Am 16. April wurde ihre Grossmutter, die beliebte Königin Margrethe II., 85 Jahre alt. Sie hatte Anfang 2024 abgedankt, behielt aber ihren Titel. Die auch als Stil-Ikone bekannte Queen feierte mit ihrer Familie auf Schloss Fredensborg im Kuppelsalen, zu Deutsch Kuppelsaal. Dieser wurde dafür extra mit Ostereiern dekoriert, die die Monarchin in den vergangenen Jahren selbst bemalt hat. Das Foto davon hat das dänische Königshaus auf seiner Instagramseite veröffentlicht, der 1,1 Millionen Menschen folgen. Ein grosses Geheimnis machen die dänischen Royals um den Höhepunkt von Prinzessin Isabellas Party-Marathon an ihrem grossen Geburtstag am Montag, der voller Überraschungen sein soll.