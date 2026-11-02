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Bei Karibik-Besuch: Charles wird im Regen stehengelassen
Camilla bekommt Schirm
Charles wird im Regen stehengelassen
Bei ihrem Besuch in Antigua und Barbuda sind König Charles und Königin Camilla in einen regelrechten tropischen Regensturm geraten. Dabei muss König Charles lange auf einen Schirm warten.
Publiziert: 07:28 Uhr
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