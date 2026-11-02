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Camilla bekommt Schirm
Charles wird im Regen stehengelassen

Bei ihrem Besuch in Antigua und Barbuda sind König Charles und Königin Camilla in einen regelrechten tropischen Regensturm geraten. Dabei muss König Charles lange auf einen Schirm warten.
Publiziert: 07:28 Uhr
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