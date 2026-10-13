Beatrice und Eugenie gehen getrennte Wege

Sie waren unzertrennlich. Jetzt gehen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie getrennte Wege. Der Epstein-Skandal ihrer Eltern zwingt die Schwestern zum Kurswechsel.

Fynn Müller People-Redaktor

Jahrelang traten die Prinzessinnen Beatrice (38) und Eugenie (36) gemeinsam auf. Damit ist jetzt Schluss.

Schuld daran sind ihre Eltern. Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson (beide 66) sind wegen ihrer Verstrickungen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) in Verruf geraten. Das Paar verlor sogar die Titel als Herzog und Herzogin von York.

Die Töchter wollen Abstand, bevor der Skandal auch an ihnen kleben bleibt. Ein Insider verrät dem Magazin «Woman’s Day»: «Sie lieben sich natürlich sehr, aber sie haben erkannt, dass es ihnen nicht unbedingt geholfen hat, immer als Paket angesehen zu werden, und gehen daher getrennte Wege.»

Der Druck sei enorm. Gegenüber dem «Express» sagt der Informant: «Im Moment steht viel auf dem Spiel – beide kämpfen darum, ihren Platz innerhalb der Monarchie zu behalten, und dieser Druck hat definitiv ihren Wettbewerbsgeist geweckt.»

Prinzessinnen zittern um ihre Bleibe

Obendrauf wackelt das Zuhause. Prinzessin Beatrice bangt um ihre Bleibe im St. James’s Palace, Prinzessin Eugenie um Ivy Cottage im Kensington-Palast. Laut dem britischen National Audit Office leben die beiden seit fast zwei Jahrzehnten praktisch mietfrei in den royalen Residenzen, obwohl sie keine offiziellen Pflichten für die Krone erfüllen. Dieses Entgegenkommen stammt noch aus der Zeit von Queen Elizabeth (1926–2022), König Charles (77) trägt es bis heute mit.

Das könnte sich in Zukunft ändern. Besteigt Prinz William (44) den Thron, dürfte der Ton rauer werden, glaubt Royal-Experte Richard Fitzwilliams (76). Zumal William und Prinzessin Kate (44) zu den Cousinen kein enges Verhältnis pflegen.