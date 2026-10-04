Die frühere spanische Königin beeindruckt mit ihrem Pflichtbewusstsein. Trotz ihres Alters spielt Altkönigin Sofía noch immer eine wichtige Rolle für die Monarchie.

Sarina Bosshard

In einem Alter, in dem normale Bürgerinnen und Bürger längst in Rente ­wären, denkt Altkönigin Sofía gar nicht ans Aufhören. Auch wenn sie Anfang ­November bereits ihren 88. Geburtstag feiert, will die Spanierin mit ­griechischen Wurzeln ihre könig­liche Arbeit nicht niederlegen. Noch immer nimmt sie voller Elan Ter­mine wahr. Jetzt, nach den Sommer­ferien, beweist sie erneut: Die Pflicht steht für sie über allem.

Wie enorm ihr Einsatz ist, zeigt ihr Terminkalender. Vergangene Woche reiste die Altkönigin nach Sevilla, um einen Kongress für neurodegenerative Erkrankungen anlässlich des Welt-Alzheimer-Tages zu eröffnen. Ein Thema, das ihr durch ihre Stiftung seit Jahrzehnten ein echtes Herzensanliegen ist. Noch in derselben Woche jettete sie über den Atlantik ins US-amerikanische New Orleans, um an einem mehrtägigen Symposium zur ­spanischen Rolle in der amerikanischen Revolution teilzunehmen.

Viele Reisen

Das Jahr war für Sofía ­ohnehin geprägt von Auslandsterminen. Erst vor kurzem reiste sie nach Norwegen, um König Harald V. († 89) bei seiner Beerdigung die letzte Ehre zu erweisen. Früher im Jahr hat sie Termine in London, Lyon (F), Stockholm und Miami (USA) wahrgenommen. Gerade lange Reisen in die USA sind oft mit grosser Erschöpfung verbunden. Zur gewaltigen Distanz kommen die Zeitverschiebung und meist ein straffes Programm. Doch Sofía klagt nie. Nach dem Tod ihrer geliebten Schwester Irene († 83) Anfang Jahr gibt ihr die Arbeit vielleicht sogar Halt.

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Dass sie dieses Pensum dennoch mit 87 Jahren bewältigt, ist eiserner Disziplin zu verdanken. Ihr Geheimnis ist laut spanischen Medien eine beständige Routine. Die Altkönigin hält sich mit Spaziergängen in den Gärten des Zarzuela-Palastes in Madrid fit und setzt auf leichte, gesunde Ernährung mit viel Fisch und Eiern.

Ihre grösste Energiequelle bleibt jedoch die Familie. Sofía geniesst jede Minute mit ihren Enkelkindern und ist eine unverzichtbare Stütze für König Felipe VI. (58) und Königin Letizia (54). Sie ist das ­verlässliche Rückgrat der Krone – ein ­starker Kontrast zu ihrem Ehemann Juan Carlos (88). Nach seinen diversen ­Affären-, Finanz- und Jagdskandalen, die das An­sehen der Monarchie schwer beschädigt haben, dankte er 2014 zugunsten seines Sohnes ab. Seit sechs Jahren lebt er im Exil in Abu Dhabi. Wenn er sich in Spanien ­blicken lässt, dann rein privat, und meist um seinem geliebten Hobby, dem ­Segeln, nachzugehen.

Während ihr Mann sich zurückgezogen hat, bleibt Sofía ein Vorbild in der Pflichterfüllung. Ihr unermüdlicher ­Einsatz zeigt: Für eine wahre Königin ­endet der Dienst niemals.