Die Schweiz mag kein Königshaus haben, dafür aber den ersten und einzigen Royal-Podcast des Landes: RoyalTea. Royal-Expertin Flavia Schlittler vom Blick und Königshaus-Kenner René Haenig nehmen die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise durch die Welt der Blaublüter. Mit scharfsinnigen Analysen und bissigen Kommentaren beleuchten sie, was in den Königshäusern dieser Welt wirklich passiert.

Von aktuellen Skandalen über royale Hochzeiten bis hin zu den kleinen Geschichten aus den Fürstenhöfen – RoyalTea liefert den neusten Klatsch und den heissesten Tratsch jede Woche direkt ins Ohr. Unterhaltsam, fundiert und mit einer Prise Humor ist der Podcast der perfekte Begleiter für alle, die königliche Einblicke lieben.