Die beiden US-Stars haben einen alten Streit um das Anwesen beigelegt, das sie gekauft hatten und auf dem sie heirateten.

Darum gehts Brad Pitt und Angelina Jolie haben ihren Streit um das 2008 gekaufte Weingut Château Miraval, auf dem sie 2014 heirateten, gütlich beigelegt

Pitt hatte Jolie wegen Vertragsbruchs verklagt, nachdem sie ihre Anteile ohne seine Zustimmung an eine Tochterfirma der Stoli Group verkauft hatte

Jolie warf Pitt vor, sie wegen mutmasslicher Gewalt auf einem Flug 2016 zum Schweigen bringen zu wollen; ihre Scheidung wurde 2024 abgeschlossen, Pitts Streit mit der Stoli Group bleibt hängig

Yannick Weber Blick Newsdesk

Brad Pitt und Angelina Jolie haben ihren langen Rechtsstreit um das Château Miraval beendet, das französische Weingut im Departement Var, das sie 2008 gemeinsam erwarben und auf dem sie 2014 heirateten. Am Mittwoch gaben die Vertreter der beiden Hollywoodstars in einer kurzen gemeinsamen Mitteilung eine gütliche Einigung bekannt, wie mehrere Medien, darunter die BBC, berichten.

«Wir haben im Interesse unserer Familie eine gütliche Einigung erzielt und werden keine weiteren Kommentare abgeben», erklärten sie und betonten, aus ihrem Umfeld werde nichts an die Medien durchsickern.

Eine turbulente Scheidung

Der Streit vergiftete ihre Trennung, seit Angelina Jolie ihre Anteile am Weingut ohne Zustimmung von Brad Pitt an eine Tochterfirma der Stoli Group verkauft hatte, die einem russischen Oligarchen gehört. Der Schauspieler verklagte sie daraufhin wegen Vertragsbruchs, da er der Ansicht war, sie wolle ihm schaden. Die Schauspielerin schlug vor Gericht zurück und warf ihm vor, sie zum Schweigen über mutmassliche körperliche und verbale Gewalt während eines Flugs im Privatjet im Jahr 2016 bringen zu wollen. Der Vorfall hatte ihr Scheidungsverfahren ausgelöst, das im Dezember 2024 nach acht Jahren Streit abgeschlossen wurde.

Diese Einigung beendet zwar die gegenseitigen Klagen des einstigen Traumpaars, das «Brangelina» genannt wurde und sechs Kinder hat, von denen vier inzwischen den Nachnamen Pitt abgelegt haben. Der Rechtsstreit zwischen Brad Pitt und dem Spirituosenkonzern des russischen Oligarchen ist jedoch weiterhin hängig.