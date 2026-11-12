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People: Amira Aly zaubert Fussball-Torte für Geburtstag vom Sohn
Zum 7. Geburtstag
Diese Torte zauberte Amira Aly für ihren Sohn
Der älteste Sohn von Amira Aly feiert den 7. Geburtstag. Dafür hat die Moderatorin und Influencerin eine Fussball-Torte gezaubert.
Publiziert: 10:57 Uhr
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