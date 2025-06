Baschi und Alana Netzer machen Liebesferien in Kopenhagen

1/6 Baschi und Ehefrau Alana Netzer geniessen einen Drink in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Foto: Instagram / Alana Netzer

Darum gehts Baschi und Alana Netzer geniessen Städtetrip in Kopenhagen nach Kulturpreis-Gewinn

Paar besucht Sehenswürdigkeiten wie Nyhavn, Schloss Christiansborg und Königliche Bibliothek

Baschi erhielt am 4. Juni einen mit 20'000 Franken dotierten Förderpreis

Saskia Schär Redaktorin People

Am 4. Juni hat Sänger Baschi (38), bürgerlich Sebastian Bürgin, vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft den Förderpreis erhalten. Auf die mit 20'000 Franken dotierte Auszeichnung stiess er ganz bescheiden mit Dosenbier an der Tankstelle an. Nun hat er sich für einige Tage mit seiner Ehefrau Alana Netzer (37) nach Kopenhagen verabschiedet, kann dort seinen Erfolg geniessen und vielleicht auch die Prämie auf den Kopf hauen?

Gemeinsam zeigt sich das Paar beim Daydance auf einem Schiff, beim Bummeln durch das Hafenviertel Nyhavn, welches für seine bunten Häuser bekannt ist, oder auch vor dem Schloss Christiansborg, das einst die dänischen Könige beherbergte, und heute das Parlament, das Staatsministerium und den Obersten Gerichtshof unter einem Dach vereint. Beim Sightseeing in der dänischen Hauptstadt darf natürlich ein Besuch bei der Frederikskirche nicht fehlen und auch bei der Königlichen Bibliothek schauten sie vorbei.

Wie es sich für einen Städtetrip gehört, kommt auch die kulinarische Seite nicht zu kurz. Baschi und Alana Netzer lassen es sich in Kodbyends Fiskebar bei Muscheln, Fisch und Meeresfrüchten gut gehen und zeigen sich entspannt bei einem Drink in der Sonne.

Seit acht Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben

Der Schweizer Musiker und die Deutsche, die ihre eigene digitale Marketing-Agentur besitzt, sind seit 2017 zusammen. Der Heiratsantrag folgte 2020 in den Ferien an der Côte d’Azur. Die standesamtliche Hochzeit selbst fand 2021 im Luxushotel Baur au Lac in Zürich statt. Eine Woche später folgte eine Feier im Palace in Gstaad.