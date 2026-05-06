Sängerin Bonnie Tyler (74) musste sich Berichten zufolge einer notfallmässigen Operation unterziehen und liegt in Portugal im Spital. Dies berichtet das britische Blatt «Sun».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bonnie Tyler (74) nach Notoperation am Darm in portugiesischem Spital

Operation verlief gut, Sängerin erholt sich in Faro

Welthit «Total Eclipse Of The Heart» aus 1983 machte sie berühmt

Grosse Sorge um Bonnie Tyler (74): Die britische Popsängerin liegt nach einer Notoperation am Darm in einem Spital in Portugal, wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet.

«Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Bonnie in Faro in ein Spital eingeliefert wurde, wo sie sich einer Notoperation am Darm unterziehen musste», erklärte ein Sprecher der Sängerin.

«Die Operation verlief gut, und sie erholt sich derzeit. Wir wissen, dass ihre ganze Familie, Freunde und Fans besorgt sind und wünschen ihr eine vollständige und schnelle Genesung.»

2013 war sie beim ESC

Bonnie Tyler ist vor allem für ihren Welthit «Total Eclipse Of The Heart» aus dem Jahr 1983 bekannt. Ebenso feierte sie mit Hits wie «It’s A Heartache» (1977) und «Holding Out For A Hero» (1984) grosse Erfolge. 2013 vertrat sie Grossbritannien beim Eurovision Song Contest und erreichte mit «Believe In Me» den 19. Platz.

Ihr letztes Album «The Best Is Yet To Come» veröffentlichte sie 2021. Im selben Jahr sprach sie in einem Interview mit der Online-Plattform GMX offen über das Älterwerden und verriet, dass sie auf regelmässige Botox-Behandlungen setzt: «Ich mache das seit vielen Jahren zweimal im Jahr, Liebling. Ich hatte seit Weihnachten 2020 keine Gelegenheit mehr, aber mir geht es gut. Ich bin für mein Alter ziemlich fit, Gott sei Dank.»

Auf die Frage nach dem Ruhestand antwortete sie damals: «Ich werde nie in Rente gehen. Schauen Sie sich Tom Jones an. Er ist unglaublich. Seine Stimme ist immer noch so stark wie eh und je – und er ist zehn Jahre älter als ich.»