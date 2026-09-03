James Blunt (52) tritt 2027 bei seiner Europatour in Genf und Zürich auf! Sein neues Album «Airplane Mode» erscheint bereits am 6. November 2026.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft James Blunt veröffentlicht am 6. November 2026 sein neues Album «Airplane Mode»

Zwei Konzerte in der Schweiz: 2. März in Genf, 3. März Zürich

Album enthält 12 Songs, Ticketverkauf startet am 9. September 2026

Angela Rosser Journalistin News

Nach ziemlich genau zwei Jahren gibt es gute Nachrichten für Fans des Sängers aus Grossbritannien. Am 6. November 2026 erscheint das neue Album von James Blunt (52), «Airplane Mode», und passend dazu geht er auf grosse Europatournee.

Dabei macht er auch Halt in der Schweiz. Und das gleich zweimal. Am 2. März tritt er in Genf auf und am 3. März in Zürich. Der Ticketverkauf startet am 9. September 2026. Das neue Album verspricht zwölf Songs voller Emotionen und Geschichten, heisst es in einer Medienmitteilung.

«Habe meinen Weg verloren»

Die Single «Tastes Like Summer» versprüht leichte Sommerstimmung, während «Weight Of It All» den Druck des modernen Lebens aufgreift. Laut Gadget zeigt sich Blunt auf «Airplane Mode» wieder von seiner besten Seite: «Irgendwo da hinten habe ich meinen Weg verloren, aber in einem Studio in Banbury wiedergefunden», erzählt er über die Entstehung des Albums in den Pig Music Studios.

Tickets für das Konzert in Zürich gibt es via Ticketcorner ab Mittwoch, 9. September 2026, um 10 Uhr. Blick ist Medienpartner.