Die einstige Schönheitskönigin Jennifer Ann Gerber hat als neu gewählte Gemeinderätin der Aargauer Gemeinde Oberwil-Lieli viel vor. Über ihren Wahlerfolg am Sonntag spricht sie mit Blick.

1/7 Jennifer Ann Gerber wurde am Sonntag neu in den Gemeinderat von Oberwil-Lieli AG gewählt. Foto: zVg

Darum gehts Ex-Miss-Schweiz Jennifer Ann Gerber wurde in Oberwil-Lieli AG in den Gemeinderat gewählt

Sie will alle Generationen einbeziehen und Lösungen mit Engagement und Teamarbeit entwickeln

Gerber will die 2600 Einwohner umfassende Gemeinde aktiv mitgestalten

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Die Aargauer Gemeinde Oberwil-Lieli AG bekommt frischen Wind. Die Miss Schweiz 2001 Jennifer «Jenny» Ann Gerber (43) wurde am Sonntag für die FDP in den Gemeinderat gewählt. «Ich habe sehr grosse Freude an diesem tollen Resultat», sagt sie gegenüber dem Blick. Der Wahlerfolg zeige auch «das Vertrauen der Leute. Ich konnte anscheinend mit meinen Ansätzen viele abholen. Das freut mich.»

Vor Amtsantritt will sich die zweifache Mutter so gut wie möglich vorbereiten, damit sie vom ersten Tag an wirksam arbeiten kann. «Mir ist wichtig, die Anliegen der Bevölkerung ernst zu nehmen», erklärt sie. Oberwil-Lieli hat einige grössere Projekte, die Teamarbeit erfordern. «Ich kenne viele meiner künftigen Kolleginnen und Kollegen bereits aus dem Dorf und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit.»

Sie will alle Generationen einbeziehen

Für sie gehört es dazu, alle Generationen einzubeziehen: die langjährigen Dorfbewohnerinnen und -bewohner ebenso wie jene, die tagsüber in Zürich oder in anderen Städten arbeiten. «Es geht darum, Lösungen zu finden, die für alle stimmen, und das Dorf gemeinsam voranzubringen», sagt die PR-Fachfrau, die sich besonders für Sicherheit, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen will.

Der Wahltag selbst war voller Emotionen: Sie fieberte mit ihrem Team, gratulierte anderen Kandidierenden und freute sich über Glückwünsche von der FDP-Spitze, unter anderem von Nationalratspräsidentin Maja Riniker (47) und von Sabina Freiermuth (61), Präsidentin der FDP des Kantons Aarau. «Dieses Netzwerk, die vielen Begegnungen und Erfahrungen – all das nehme ich mit in den Gemeinderat», betont sie.

Mit viel Motivation und Tatendrang blickt Jennifer Ann Gerber nach vorne, bereit, die rund 2600 Einwohner zählende Gemeinde Oberwil-Lieli aktiv mitzugestalten – die ehemalige Schönheitskönigin will nun politische Glanzpunkte setzen.