In Oberwil-Lieli AG Ex-Miss-Schweiz will Gemeinderätin werden

Jennifer Ann Gerber will Gemeinderätin in Oberwil-Lieli werden. Die ehemalige Miss Schweiz will sich dort für Sicherheit und eine starke Schule einsetzen.

Publiziert: vor 50 Minuten | Aktualisiert: vor 27 Minuten