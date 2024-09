Kurz zusammengefasst Bushido kauft angeblich Flers Berliner Wohnung

Seit Jahren zoffen sich die beiden Rap-Stars Bushido (45) und Fler (42). Der Streit zwischen den einstigen Freunden scheint kein Ende zu nehmen. Und jetzt kommt ein neues Kapitel hinzu.

Denn Bushido behauptet in einem Instagram-Video jetzt, dass er Flers Wohnung in Berlin ersteigert habe. Während er in einem Pool in Dubai sitzt, behauptet er, dass die Wohnung am Donnerstag zwangsversteigert wurde, weil Fler nicht zahlen konnte. «Das Finanzamt und die Bank haben zugeschlagen», spottet er hämisch. «Und ratet mal, wer für 540'000 Euro zugeschlagen hat», sagt er weiter.

Eine Antwort von Fler lässt nicht lange auf sich warten. «Ich wünsche dir viel Spass mit der Wohnung», schreibt er auf Instagram. Er habe jetzt ein Haus in Grunewald, eine der nobelsten Gegenden in der deutschen Hauptstadt. Seine Antwort endet mit: «Viele Grüsse aus Berlin, wo du keine Sekunde frei laufen kannst.» Damit spielt er auf eine frühere Auseinandersetzung von Bushido an, als dieser unter Polizeischutz stand und schliesslich nach Dubai auswanderte.

Was ist dran an Bushidos Behauptung?

Doch hat Bushido Flers alte Wohnung tatsächlich ersteigert oder ist alles nur heisse Luft? Laut «t-online» sei das Apartment in der Billy-Wilder-Promenade 42 tatsächlich auf einem Internetportal für Zwangsversteigerungen gelistet. Die Wohnung sei demnach im vierten Obergeschoss, hat 130 Quadratmeter, vier Zimmer, zwei Bäder und zwei Terrassen.