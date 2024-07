Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Nach 28 Jahren ist Schluss.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Das kam unerwartet: Wie Bushido auf Instagram bekannt gegeben hat, wird der Rapper nach fast drei Jahrzehnten das Mikrofon an den Nagel hängen: «28 Jahre Legacy gehen zu Ende. Danach gibt es keine Interviews, keine Musik und auch keine Auftritte mehr von Bushido.»

Allerdings erklärt der Deutsche im Clip auch, dass er 2026 noch einmal auf Tour gehen wolle. Danach sei allerdings Schluss. Zuletzt hatte Bushido mit einer Konzertreihe in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Furore gesorgt, der Rapper war unter anderem in Zürich. Einem noch breiterem Publikum wurde er mit seiner Reality-TV-Serie bekannt, in der er Einblicke in das Leben seiner Familie gibt, die mittlerweile in Dubai lebt.