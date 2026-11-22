Von seinem Hirnschlag im Jahr 2011 hat sich Wolfgang Niedecken glücklicherweise erholt. Nun kommt der Sänger und Musiker mit seiner Gruppe BAP noch einmal in die Schweiz. Er habe heute keine Zeit mehr zu vergeuden, sagt der 75-Jährige.

Darum gehts BAP feiern 50 Jahre am 2. Dezember 2026 im Hallenstadion Zürich

Sänger Wolfgang Niedecken (75) erlitt 2011 einen Hirnschlag

Er nutzt seine Zeit und singt, solange er gesund ist und mag

Dominik Hug

Er gehört zu den bekanntesten Sängern Deutschlands, feierte im vergangenen halben Jahrhundert auch in der Schweiz grosse Erfolge. Nun tritt der Kölschrocker zum grossen Jubiläum seiner Band BAP im ­Zürcher Hallenstadion auf.

GlücksPost: Sie sind kürzlich 75 geworden. Mit welchem Gefühl?

Wolfgang Niedecken: Normalerweise denke ich nicht ans Alter. Aber bei so ­einem Jubiläum wird man halt ständig ­darauf hingewiesen. 75 ist natürlich eine Menge Holz. Da befindet man sich schon auf der Zielgeraden, das kann ich nicht schönreden. Wobei so eine Zielgerade ja auch lange sein kann. Gerade, wenn man sich etwas mehr Zeit lässt mit dem, was man tut.

Was ist das Schöne am Älterwerden?

Die Gelassenheit, die nach und nach einsetzt. Ich springe heute nicht mehr bei ­jeder Gelegenheit auf den Tisch. Schön ist es auch, wenn man eine Familie um sich hat, die einen liebt. Sich also nicht ärgert, wenn man nach Hause kommt.

Macht Ihnen der Gedanke ans Alter auch Angst?

Nein. Denn ich kann mich auch mit unbequemen Wahrheiten abfinden. Das konnte ich schon immer. Ich habe ein wunderbares Leben führen dürfen. Das Meiste von dem, was ich mir vorgenommen habe, hat funktioniert. Ich bin mehr oder weniger durch mein Leben gesurft, es hat eigent­lich immer alles Spass gemacht. Ich musste nie etwas tun, was ich nicht wollte, musste mich nie verstellen. Ich darf bis heute ein sehr selbstbestimmtes Leben führen.

Mit Ihrer Gruppe BAP feiern Sie heuer ebenfalls ein Jubiläum. 50 Jahre gibt es die Band schon …

Eigentlich Wahnsinn, wenn man bedenkt, was aus einer Hobbyband, die anfänglich nicht mal einen Übungsraum oder eine Anlage hatte, entstanden ist. Mitte der 70er-Jahre war das. Ich hatte Liebeskummer und schrieb ein Lied auf Kölsch. Das kam bei der Band gut an. «Da musst du mehr von machen» sagte unser Gitarrist. Hab ich dann gemacht.

Schnell waren Sie weit über Köln hinaus bekannt.

Ja. Doch da steckte null Karriereplan dahinter. Wir alle hatten nebenbei unseren Beruf oder ein Studium. Ich hatte schon Ausstellungen in Berlin und Hamburg. Alles wunderbar. Dann kam die Musik dazwischen. Und ab ging die Post.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Welche Beziehung haben Sie heute zu Ihrer grössten Hymne, «Verdamp lang her», von 1981?

Eine gute. Ist ein tolles Stück, das noch heute wunderbar funk­tioniert. Das Einzige, was mich manchmal stört: Fast jede Fernsehsendung fängt ­damit an. Es ist so, als würde es nur dieses eine Lied geben.

Was macht Sie stolz?

Dass ich mit meinen Liedern gut alt werden konnte. Sie sind in all den Jahren nicht wirklich aus der Zeit gefallen. Und auch heute noch kriecht mir ab und zu ein selbst geschriebener Ohrwurm durchs Hirn.

Hatten Sie als Künstler zwischendurch auch Existenzängste?

Glücklicherweise nicht. Aber das hat auch mit unserer Beharrlichkeit zu tun, das zu tun, woran wir glaubten. Wir waren damit sehr eigenständig, was vielen Menschen imponiert hat. Und das zieht sich bis heute durch.

Sie überlebten auch Schicksalsschläge: 2011 hatten Sie einen Schlaganfall, mussten danach neu sprechen lernen. Wie prägte Sie diese Erfahrung?

Nun ja, so plötzlich mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert zu werden, wünscht man niemandem. Der Schlaganfall hat mich vor allem entschlossener gemacht. Ich habe keine Zeit mehr zu vergeuden. Nutze jeden Tag sinnvoll, den du hier sein darfst, lautet seitdem mein Motto.

Treiben Sie auch Sport?

Ja, aber das tat ich schon vorher. Ich ging täglich Velo fahren, war eine Stunde lang bei Wind und Wetter draussen. Jetzt mache ich das zu Hause auf dem Hometrainer. Das ist sicherer. Der Schlaganfall war eine Gelbe Karte, die mir gezeigt wurde. Und ich bettle nicht um Gelb-Rot.

Wie lange machen Sie weiter?

Solange ich Spass habe und meine ­Gesundheit es zulässt. Ich fand B. B. King sehr eindrücklich, wie er auch mit weit über 80 noch seine Gitarre spielte. Aber wie Jopie Heesters will ich nicht enden. Der wurde auf die Bühne geschleppt, obwohl er längst keine Ahnung mehr hatte, wo er eigentlich war. Ich verlasse mich auf meine Kinder, die werden mir eines Tages schon sagen: «Papa, jetzt ist gut!»

Bereuen Sie etwas?

In 75 Jahren kann natürlich nicht alles rundlaufen. Das Scheitern meiner ersten Ehe konnte ich nur schwer wegstecken. Zumal wir ja auch zwei ­Söhne haben. Da hätte ich ­einiges besser machen sollen. Aber im Nachhinein ist man bekanntlich immer schlauer. Das geht auch mir nicht anders.