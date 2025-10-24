DE
Junger Beckham folgt musikalischem Erbe der Mutter
1:15
Neuer Popstar am Horizont?Junger Beckham folgt musikalischem Erbe der Mutter

Wird Cruz ein Indie-Star?
Beckham-Sohn startet mit Doppel-Single durch

Tritt Cruz Beckham in die Fussstapfen seiner Mutter? Der Sohn von Victoria und David Beckham macht schon länger Musik, jetzt bringt er sogar seine erste Single raus.
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Cruz Beckham brachte am Donnerstag, 24. Oktober 2025, um Mitternacht eine neue Single heraus.
Darum gehts

  • Cruz Beckham veröffentlicht neue Doppel-Single mit Indie-Rock-Einflüssen
  • Branchenkenner loben seine überzeugende Stimme und sein Gitarrenspiel
  • Live-Premiere vor 100 Gästen im legendären George Tavern in East London
Cruz Beckham, der jüngste Sohn von Victoria und David Beckham, tritt nun endgültig in die musikalischen Fussstapfen seiner Mutter. Nachdem er bereits 2016 im Alter von elf Jahren mit dem Weihnachtslied «If Every Day Was Christmas» auf sich aufmerksam machte und seither kleinere Musikprojekte in den sozialen Medien teilte, veröffentlichte der 20-Jährige jetzt am 24. Oktober 2025 um Mitternacht seine neue Doppel-Single: «Optics» und «Lick The Toad».

Die neuen Tracks haben nichts mehr mit Weihnachtsstimmung zu tun und schlagen eine klare Richtung ein: Branchenkenner loben gemäss «The Standard» Cruzs überzeugende Stimme und sein Gitarrenspiel und bezeichnen seinen Stil als «eingängigen Indie-Landfill» mit deutlichen Einflüssen britischer Indie-Bands wie Oasis.

Fan Reaktionen

Seine Live-Premiere feierte Cruz bereits am 14. Oktober: Völlig überraschend trat er mit seiner Band vor rund 100 Gästen im legendären George Tavern in East London auf und präsentierte die damals noch unveröffentlichten Songs. Unter den Zuschauern befand sich auch seine Freundin Jackie Apostel, die ein emotionales Foto des Konzerts auf Instagram teilte.

Die Reaktionen seiner Follower auf Instagram sind überwiegend positiv. Viele Fans loben seine Authentizität und sein Können. Kommentare wie «Authentisch. Echt. Einzigartig. Alte Schule. Gut gemacht, Junge» oder «Hat sein Instrument gelernt und jahrelang geübt, um gut zu werden. Klingt super» zeugen von Anerkennung. Während einzelne kritische Stimmen seine Bekanntheit hinterfragen, unterstützt die Mehrheit ihn begeistert. Ein Fan scherzte abschliessend: «Cruz Beckham hat definitiv das Gesangs-Gen von seiner Mutter geerbt, aber wer weiss, sein nächster Song ist vielleicht ein Duett mit seinem Vater.»

