Take That veröffentlichen am 20. November ihr zehntes Album «Dreamers». Im Interview in Luzern sprechen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen über frühe Auftritte, die Trennung 1996 und das Älterwerden im Popgeschäft.

Darum gehts Ihre ersten Auftritte in Schwulenclubs prägten laut Howard Donald ihr Zusammenspiel bis heute

Die Trennung 1996 sah Gary Barlow als Erleichterung, die Rückkehr neun Jahre später ebenso

«Dreamers» erscheint am 20. November und behandelt das Älterwerden der Band in der Musikbranche

Michel Imhof Teamlead People

Luzern, ein Hotelzimmer in einer Fünf-Sterne-Residenz direkt am See: Hier verweilen Gary Barlow (55), Howard Donald (58) und Mark Owen (54) im September, als sie auf ihren Auftritt vor 40'000 Menschen beim Energy Air warten. Sie geben verschiedene Interviews, auf dem Tisch stehen Früchte, Schokolade und eine ungeöffnete Flasche Bollinger Champagner. Übernachtet wird aber nicht. Am Morgen ist die Band aus Deutschland angereist, am Abend fliegen sie direkt mit dem Privatjet nach Grossbritannien zurück.

Gefällt es Ihnen in der Schweiz nicht?

Gary Barlow: Doch, es ist wunderschön hier und ein Privileg, dass wir so viele schöne Orte sehen können! Aber heutzutage, als Väter und Ehemänner, möchten wir nach getaner Arbeit nur noch nach Hause. Ausser wir sind auf Tournee. Da schätze ich es heute sehr, mich an den Standorten umzuschauen. Das war in unseren Anfangsjahren anders. Da war es mir egal, wo wir gerade sind.

Blicken wir zurück auf diese Zeit: Sie starteten in den frühen Neunzigerjahren in Schwulenclubs und steigerten so Ihre Bekanntheit. Wie war das rückblickend?

Howard Donald: Fantastisch. Unser erster Manager, Nigel Martin-Smith, hatte diesen grandiosen Einfall, eine Boyband aufzubauen, und schickte uns von Discos, Schwulenclubs bis zu Schulen. Und in den Schwulenclubs fanden wir damals das grösste Publikum. Wir haben viel aus dieser Zeit gelernt.

Was genau?

Donald: Es half uns herauszufinden, wer wir als Performer eigentlich sind. Das war genau das, was wir brauchten. Wenn wir zum Beispiel heute Abend auf die Bühne gehen, herrscht schon fast Telepathie zwischen uns. Wir kennen uns so in- und auswendig, dass, wenn sich einer von uns bewegt, wir alle uns bewegen. Das hatten wir am Anfang noch nicht. Wir verdanken dem also sehr viel.

Ihr Erfolg wurde schnell riesig. Als sich Take That im Jahr 1996 trennten, haben BBC und MTV die Pressekonferenz live übertragen. «Bravo» richtete ein Sorgentelefon für Fans ein. Wie schauen Sie auf den Tag zurück?

Barlow: Für mich war dieser Tag damals wie eine Erleichterung. Wir hatten fünf Jahre in diesem Druckkochtopf verbracht, wurden ins Scheinwerferlicht gezerrt und versuchten zu verstehen: Was ist das eigentlich für eine Welt, in der ich hier gelandet bin? Wer bin ich? Das ist doch verrückt. Hoffentlich stürzt die Band nicht einfach ab – und wir rutschen in den Charts nach unten. Also beschlossen wir: Wir hören ganz oben auf, als Nummer eins. Und als ich an jenem Tag nach Hause kam, dachte ich nur: «Puh!» Es fühlte sich befreiend an. Allerdings war es neun Jahre später genauso eine Erleichterung, als alles wieder von vorne begann, weil ich mich so gefreut habe, alle wiederzusehen und wieder gemeinsam Musik zu machen.

War diese Bandpause damals nötig?

Mark Owen: Ja, ich denke schon. Ich glaube, es gab uns die Gelegenheit, wegzukommen, ein wenig über uns selbst und über die Welt zu lernen. Als wir dann rund zehn Jahre später zurückkamen, hatten wir einfach viel mehr Lebenserfahrung.

Donald: Ich denke auch, dass es wichtig war, dass Mark und Gary in diesen neun Jahren ihre eigenen Soloalben gemacht haben. Als wir dann zurückkamen, hatten wir viel mehr Wissen über Musik und darüber, wie man Songs schreibt. Das trägt also alles dazu bei, wo wir heute stehen.

Auf Ihrem zehnten Album «Dreamers», das am 20. November erscheint, thematisieren Sie unter anderem das Älterwerden in der Branche.

Donald: Wir können nicht leugnen, dass wir in dieser Branche älter werden. Und ich glaube, dass wir recht gut altern. Es ist ja nicht so, dass wir uns in dieser Karriere noch mühsam über Wasser halten. Wir sind jetzt an einem wirklich grossartigen Punkt, an dem wir immer noch riesigen Erfolg haben, Stadien ausverkaufen und grossartige Platten aufnehmen. Und wir haben immer noch diese gewaltige Fangemeinde, die mit uns gealtert ist.

Wie hat sich die Energie im Publikum über die Jahre verändert?

Donald: Sie sind heute noch genauso laut wie damals in den 90ern. Ich glaube, der Unterschied beim Publikum heute ist, dass viele mittlerweile ihre Kinder dabeihaben, und es sind viel mehr Männer im Publikum. Das zu sehen, ist fantastisch. Was mich wirklich glücklich macht, ist: Genauso sehr, wie es unser Leben berührt, wenn wir uns daran erinnern, wie wir die Songs zum ersten Mal gespielt haben, berührt es zu 100 Prozent ihr Leben.

Persönlich: Take That Take That erreichten nach ihrer Gründung 1990 mit Hits wie «Relight My Fire» und «Back for Good» den Status als grösste britische Boyband. Nach dem Ausstieg von Robbie Williams 1995 zogen Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald und Jason Orange im Jahr darauf einen Schlussstrich. 2005 folgte das umjubelte Comeback zu viert, 2010 kehrte auch Williams zurück. Ergebnis: die am schnellsten ausverkaufte britische Tour aller Zeiten. Heute ist Williams pausierendes Mitglied, Orange ist 2014 ausgestiegen. sda Take That erreichten nach ihrer Gründung 1990 mit Hits wie «Relight My Fire» und «Back for Good» den Status als grösste britische Boyband. Nach dem Ausstieg von Robbie Williams 1995 zogen Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald und Jason Orange im Jahr darauf einen Schlussstrich. 2005 folgte das umjubelte Comeback zu viert, 2010 kehrte auch Williams zurück. Ergebnis: die am schnellsten ausverkaufte britische Tour aller Zeiten. Heute ist Williams pausierendes Mitglied, Orange ist 2014 ausgestiegen. Mehr

Behauptung: Mit dem neuen Song «Masterpiece» auf dem neuen Album wollen Sie sich ein Denkmal setzen.

Barlow: Es ist eigentlich eine Entschuldigung an meine Frau. Denn wegen unseres Jobs bin ich nicht zu Hause. Und dieser Song ist das Lied, das man zurücklässt, um zu sagen: «Ich habe das für dich geschrieben, denn für all das, was ich gelernt habe, für all die Zeiten, in denen ich über die Jahre nicht bei dir war, all die Opfer, die wir gebracht haben – hier ist der Grund dafür, das habe ich gelernt, und dieser Song ist für dich.»

Owen: Ich dachte, der wäre für mich! Jetzt bin ich beleidigt!

Und ich dachte, der wäre für die Fans.

Barlow: Kann er absolut sein. Es ist das Lied, das man für alle dalässt, damit sie Freude daran haben. Es ist all das Wissen, das man über die Jahre gesammelt hat, und man schenkt es ihnen.

Owen: Ich finde es jedes Mal sehr ergreifend, wenn Gary solche Songs schreibt. Er ist sehr berührend. Übrigens ist Tom Odell bei diesem Track am Klavier und ist Co-Autor. Sie beide zusammen zu hören und Toms wunderschönes Klavierspiel – das ist so ein herrlicher Abschluss für diese Platte.

Wieso?

Owen: Dieses Album bringt alles auf den Punkt, was wir je gemacht haben. Wenn jemand schnell auf den neusten Stand kommen möchte, ist das wie ein kleiner Crashkurs.

«Dreamers» erscheint am 20. November 2026, der Tourauftakt von Take That in Zürich am 3. Juni 2027 ist bereits ausverkauft. Tickets für den Auftritt am Moon + Stars Locarno vom 17. Juli 2027 gibts bei Ticketcorner.