1/5 Kanye West zeigt in seinem neuen Musikvideo seine beiden Töchter. Foto: imago/Cover-Images

Auf einen Blick Kanye West veröffentlicht Musikvideo mit Töchtern North und Chicago

North rappt auf Japanisch, Mädchen rasen in futuristischen Tesla-Cybertrucks

Kanye West (47) bringt seine Töchter North (11) und Chicago (6) gross raus: Am Donnerstag (28. November) veröffentlichte der Rapper ein neues Musikvideo zu seinem Song «Bomb» mit Ty Dolla Sign und Yuno Miles, der Teil des im August veröffentlichten Kollaborationsalbums «Vultures 2» ist. Auch ihre Stimmen sind in dem Song zu hören, North rappt unter anderem einen Vers auf Japanisch.

Die beiden Mädchen sind im Video zu sehen, wie sie in futuristischen Tesla-Cybertrucks durch eine Wüste rasen und sich ein wildes Rennen mit allerlei tierischen Gestalten liefern. Kanye West selbst tritt in dem Clip nicht in Erscheinung.

Kim Kardashian gibt Erlaubnis

Mutter Kim Kardashian (44) gab offenbar ihre Erlaubnis für den Musikvideo-Auftritt: Die Unternehmerin teilte das Video auf Instagram mit ihren 359 Millionen Followerinnen und Followern. Kim Kardashian und Kanye West waren von 2014 bis 2021 miteinander verheiratet, das Paar teilt neben den Töchtern North und Chicago noch die Söhne Saint (8) und Psalm (5).

Töchterchen North war bereits auf mehreren Songs und Musikvideos ihres Vaters zu hören bzw. zu sehen. Im Alter von einem Jahr erschien sie im Video zur Single «Only One». Im Februar 2024 veröffentlichte Kanye West ein Video zum Track «Talking / Once Again», ebenfalls mit Ty Dolla Sign, auf dem North als Gastkünstlerin zu hören ist. Zudem kündigte sie im März an, an ihrem ersten eigenen Album mit dem Titel «Elementary School Dropout» - eine Hommage an Kanye Wests «The College Dropout» - zu arbeiten.