Kanye West wird in einer neuen Klage beschuldigt, ein Model während eines Musikvideo-Drehs 2010 sexuell belästigt zu haben. Die ehemalige «America's Next Top Model»-Kandidatin Jenifer An sagt, der Rapper habe sie gewürgt und unsittlich berührt.

Ex-«Americas Next Topmodel»-Kandidatin klagt Rapper an

1/4 Kanye West wurde wegen sexueller Belästigung angeklagt. Foto: GC Images

Auf einen Blick Kanye West: Neue Klage wegen sexueller Belästigung und Nötigung eingereicht

Model Jenifer An schildert verstörende Details vom Musikvideo-Dreh 2010

Rapper Kanye West (47) angeklagt: Der Sänger und Musikproduzent wird in einer am Freitag eingereichten Klage beschuldigt, die ehemalige «Americas Next Topmodel»-Kandidatin Jenifer «Jen» An sexuell belästigt, genötigt und gewürgt zu haben.

Laut der Klageschrift, die «Page Six» vorliegt, sollen sich die Vorfälle am Set des Videos «In for the Kill» von La Roux im New Yorker Chelsea Hotel im Jahr 2010 zugetragen haben.

Kanye West bezeichnete den Übergriff als «Kunst»

Die Klägerin schildert verstörende Details: West habe die für das Video in Unterwäsche gekleidete Jenifer Ann vor laufender Kamera gewürgt und ihr Gesicht mit beiden Händen bedeckt. Dabei soll er gerufen haben: «Das ist Kunst. Das ist verdammte Kunst. Ich bin wie Picasso.»

Das Model und Schauspielerin behauptet, West habe ihr «mehrere Finger in den Mund gerammt und diese hin und her bewegt, um Oralverkehr zu simulieren». Sie habe daraufhin «Schwierigkeiten beim Atmen gehabt» und sich gefühlt, als sei sie «vorübergehend ohnmächtig» geworden.

Jen An sei in Panik geraten und habe nach Hilfe gesucht, aber niemand sei eingeschritten. Selbst Wests damalige Freundin Selita Ebanks (41), die anwesend gewesen sein soll, habe nicht reagiert.

Auch das Label verklagt

Die Klage richtet sich auch gegen die Universal Music Group, die West damals unter Vertrag hatte. An wirft dem Label vor, den Vorfall nicht untersucht zu haben, da West «zu profitabel» gewesen sei.

Jen An beschuldigt West der Strangulation zweiten Grades, eines Sexualverbrechens und der Körperverletzung. Sie fordert Schadensersatz in unbestimmter Höhe für erlittenes Trauma, emotionale Belastung und finanzielle Einbussen.

Nicht die erste Klage gegen West

Die Anklage ist nicht die erste gegen den Rapper. Erst kürzlich erhob seine ehemalige Assistentin Lauren Piscotta ähnliche Anschuldigungen. West hat bisher nicht auf die neuen Vorwürfe reagiert, seine Anwälte bezeichneten frühere Anschuldigungen als «haltlos».

