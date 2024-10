Kurz zusammengefasst Kanye West wollte Sex mit Biancas Mutter

Kanye West (47) wird von seiner ehemaligen Assistentin Lauren Pisciotta (36) angeklagt, sie während einer Studiosession, bei der auch P. Diddy (54) anwesend war, unter Drogen gesetzt und anschliessend sexuell missbraucht zu haben. Nach dem Konsum eines ihr angebotenen Getränks habe sie schnell die Kontrolle über ihren Körper und ihre Sprache verloren, kurz darauf setzte ihre Erinnerung aus. Erst einige Jahre später, als West ihr erklärte, sie hätten etwas zusammen gehabt, erfuhr sie von den Geschehnissen jener Nacht, wie in den Gerichtsdokumenten zu lesen ist, die pagesix.com vorliegen.

Darin enthalten sind nebst den Berichten über den angeblichen sexuellen Missbrauch auch solche, die sich um die gemeinsame Zusammenarbeit in den Jahren 2021 und 2022 und Vorfälle aus jener Zeit drehen.

«Ich will mit deiner Mutter schlafen»

So will sich Pisciotta an einen von West erhaltenen Screenshot erinnern, der den Nachrichtenaustausch zwischen dem Musiker und seiner Partnerin Bianca Censori festhielt. Darin zu lesen: «Ich will mit deiner Mutter schlafen, bevor sie geht.» Zum entsprechenden Zeitpunkt, im September 2022, hat sich Alexandra Censori bei ihrer Tochter in den USA aufgehalten, bevor sie zurück in ihre Heimat Australien geflogen ist.

Kanye Wests sexuelle Fantasie

Weiter behauptet Pisciotta, West habe ihr den entsprechenden Screenshot mit den Worten «Soll ich hinzufügen, dass ich damit meinte, dass ich will, dass du [Bianca Censori] zusiehst, wie ich deine Mutter f****?» zukommen lassen.

Wie aus den Gerichtsdokumenten zudem hervorgeht, soll Bianca Censori auf diese ungewöhnliche Frage lediglich mit einem «Alexandra ist verheiratet» geantwortet haben. Laut Pisciotta sei es ein Kink (eine sexuelle Vorliebe), von West, mit den Müttern der Frauen zu schlafen, mit denen er gerade zusammen ist. Auf eine entsprechende Anfrage von pagesix.com hat sich der Rapper noch nicht geäussert.

Pisciotta hat den Musiker bereits im Juni angeklagt, dies unter anderem wegen sexueller Belästigung, Vertragsbruch und unrechtmässiger Kündigung.