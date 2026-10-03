Ohne Plattenfirma, Agentur oder Management erreichte das neue Album des Gersauer Sängers Platz eins der Schweizer Albumcharts. Um diesen Meilenstein zu erreichen, brauchte Shem Thomas viel Geduld, harte Arbeit – und eine halbjährige Auszeit im Wald.

Chiara Schmed

Für Shem Thomas (48) ist vor kurzem sein dritter grosser Lebenstraum in Erfüllung gegangen: Sein neues ­Album «be.» erreichte direkt Platz eins der Schweizer Albumcharts. Seine beiden ­anderen Träume – von der Musik leben zu können und ein eigenes Haus zu haben – sind für den Sänger aus Gersau SZ ebenfalls bereits Realität geworden.

Der Weg dahin war jedoch steil und führte über einige Umwege. Bevor Shem Thomas von seiner Musik ­leben konnte, arbeitete der in ­Diepolds­au SG aufgewachsene Sänger als Primarlehrer. «­Musik habe ich damals nur nebenbei ­gemacht», sagt er. Die Arbeit mit den Kindern habe ihm gefallen, doch mit dem Schulsystem tat sich der Lehrer zunehmend schwer. Leistungsdruck und das stän­dige Bewerten mit Prüfungen und Noten entsprachen nicht seinen Wertvorstellungen.

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Also kündigte er 2012 seinen Job, gab seine Wohnung auf und kaufte sich einen VW-Bus. «Ich ­musste mich finden und lebte von Frühling bis Herbst im Wald.» Fernab von ­Handy, Zeitungen und Internet fand er langsam zu sich und erkannte, dass die Musik sein Weg sein sollte. «Ich habe mich dann entschieden, alles auf diese Karte zu setzen», sagt er. Kurze Zeit später zeigte sich: ­Dieser Entscheid wird sich auszahlen.

Durchbruch als Musiker

Als Shem Thomas 2014 bei der SRF-­Talentshow «The Voice of Switzerland» den zweiten Platz erreichte, kam seine musikalische Karriere ins Rollen. Mit dem Finallied «Crossroads» landete er noch im selben Jahr auf Platz eins der Schweizer Singlecharts. Seitdem kann er von ­seiner Musik leben – sein erster grosser Traum wurde wahr.

Nachdem Shem Thomas bei seinen ersten beiden Studioalben mit verschiedenen Labels, Agenturen und ­Managements zusammengearbeitet hat, wurde für ihn klar: Auf seinem Weg als ­Musiker will er selbstbestimmter arbeiten. Daher hat er sein drittes Album ohne Platten­firma, Agentur oder ­Management ­herausgegeben. Viele seiner Songs produziert er selbst, auch um die Promotion kümmert er sich eigenständig. Selbst die Buchungen laufen über ihn. Ein Management oder Label käme für ihn nur infrage, wenn es ihm neue Türen öffnen und zusätzliche Reichweite schaffen würde. «Die ­administrative Arbeit kann ich auch selbst erledigen», ist der Künstler überzeugt.

Dass er alles selbst in die Hand nimmt, hat seinen Preis: «Vor der Veröffentlichung des Albums arbeitete ich deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche.» Umso grösser aber war die Freude über Platz eins. Als Shem Thomas die Erfolgsnachricht per WhatsApp erhielt, war er allein zu Hause. «Ich habe nur noch gejuchzt», erzählt er. Seine Nachbarn dürften sich gefragt haben, was bei ihm los ist.

Eine wichtige Rolle für seinen Erfolg spiele insbesondere auch seine treue Fangemeinschaft, meint Shem Thomas. Seit rund vier Jahren pflegt er den direkten Austausch mit seinen Fans, unter anderem über seinen «Shem-Club». Auch beantworte er immer alle Fan-Nachrichten.

Abschalten kann der naturverbundene Musiker am besten in seinem Zuhause in Gersau. Vor rund zwei Jahren erfüllte er sich dort gemeinsam mit seiner Partnerin einen weiteren grossen Traum: Sie kauften ein Haus. Die Nähe zum See und zu den Bergen geniesst er, wann immer es sein voller Terminkalender zulässt. «Zu Hause finde ich Ruhe und Inspiration», sagt er.

In den eigenen vier Wänden schrieb und produzierte Shem Thomas auch viele Songs seines Nummer-1-Albums. Unter anderen auch ein Lied für Hoodie und Luna. Die beiden Katzen leben mit ihm und seiner Partnerin im Haus und sind da, wann immer er Gesellschaft oder Abwechslung braucht.