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Musik
Scorpions rocken das Hallenstadion
Highlight-Event im 2027
Scorpions rocken das Hallenstadion
Früher als geplant war das Konzertjahr 2026 für die Scorpions vorbei. Viele Konzerte wurden aufs nächste Jahr verschoben. Auf diese Highlights warten dann die Fans.
Publiziert: 10:03 Uhr
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