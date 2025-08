Zum dritten Mal spielten die Solothurner Hardrocker Krokus am grössten Genre-Festival der Welt im norddeutschen Wacken vor 85'000 Fans. Der Auftritt der Schweizer Band fand ausgerechnet am 1. August statt. Und nach tagelangem Hudelwetter schaute auch die Sonne vorbei.

1/11 Krokus vor 85'000 Fans am 1. August 2025 am Wacken Open Air im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein. Foto: zVg

Darum gehts Krokus begeistert beim Wacken Open Air trotz Schlamm und Regen

Chris von Rohr trifft Udo Lindenberg in Hamburg nach dem Konzert

Das seit Mittwoch laufende Wacken Open Air in Schlewsig-Holstein war aufgrund des Dauerregens in Norddeutschland bisher vor allem eine grosse Schlammschlacht mit Dresscode «Gummistiefel».

Bis zum Auftritt der Schweizer Hardrock-Legenden von Krokus – ausgerechnet am Abend des Schweizer Nationalfeiertages: «Es war gigantisch. Nach zwei Tagen Matsch und Regen brachten wir sonniges 1.-August-Wetter. Marc sang wie eine junge Lerche und die Band war in Topform. Wir konnten es voll geniessen», sagt Bassist und Bandgründer Chris von Rohr (73) gegenüber Blick. Im Publikum waren auch mehrere Schweizer Fahnen auszumachen.

Die Krokus-Reise geht weiter

Das Wacken Open Air existiert seit 1990 und gilt als grösstes Hardrock- und Metal-Festival der Welt. 85'000 Fans bejubeln jeweils an vier aufeinanderfolgenden Tagen ihre Lieblinge. Heuer endet der Monsteranlass in der Nacht zum 3. August.

Krokus waren bereits das dritte Mal dabei, zuletzt 2019. Ihr Auftritt konnte im Internet weltweit verfolgt werden. «Die Feedbacks waren unisono super, auch von unseren vielen Anhängern in Übersee, die per Livestream dabei waren», so Sänger Marc Storace (73).

Ein weiteres Festival-Highlight war die Tribute-Drohnenshow für die am 22. Juli 76-jährig verstorbene Rock-Ikone Ozzy Osbourne. Der Auftritt der US-Band Guns N' Roses war zwar von beinahe epischer Dauer. Die Leistung von Sänger Axl Rose (63) und die Tonqualität wurden jedoch zum Teil scharf kritisiert.

Für Krokus geht die Reise indes weiter. Zurzeit befindet sich die Solothurner Formation auf grosser 50-Jahr-Jubiläumstournee. Nächster Halt ist am kommenden Sonntag, 10. August, im deutschen Tettnang in der Bodensee-Region. Am 21. August folgt in Eschenbach LU der nächste Schweizer Auftritt.

Gitarrist Fernando von Arb (72) sagt: «Wir freuen uns schon sehr auf die nächsten Konzerte. Die Band hat noch nie so freudig und wild getönt.»

Dazwischen hat Chris von Rohr aber noch einen illustren Besuch auf seinem persönlichen Zettel. «Ich fahre jetzt nach Hamburg zu meinem Freund Udo Lindenberg. Der grosse Meister hat das ganze Konzert begeistert aus seinem Adlerhorst im Hotel Atlantic am Fernsehen verfolgt. Und ich bin sehr gespannt, was er zu unserem Gig meint.»

