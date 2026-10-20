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Marina Marx
«Die Ungewissheit belastet mich zusätzlich»

Erst kam die Hilfe, jetzt die Rechnung: Schlagersängerin Marina Marx soll knapp 13'000 Euro Corona-Überbrückungshilfe zurückzahlen. Jetzt fürchtet die Deutsche um ihre Existenz.
Publiziert: 11:44 Uhr
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