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Musik
Marina Marx: Deutscher Schlagerstar ist finanziell am Abgrund
Marina Marx
«Die Ungewissheit belastet mich zusätzlich»
Erst kam die Hilfe, jetzt die Rechnung: Schlagersängerin Marina Marx soll knapp 13'000 Euro Corona-Überbrückungshilfe zurückzahlen. Jetzt fürchtet die Deutsche um ihre Existenz.
Publiziert: 11:44 Uhr
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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