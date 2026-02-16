J. Cole kommt mit seiner globalen «The Fall-Off Tour» im Oktober 2026 nach Zürich. Tickets für das Konzert im Hallenstadion gibt es ab dem 20. Februar im Vorverkauf.

Darum gehts J. Cole spielt am 9. Oktober 2026 im Hallenstadion Zürich

Erste Arena-Tour seit fast zehn Jahren, 50 Konzerte weltweit

J. Cole kommt im Rahmen seiner «The Fall-Off Tour» nach Zürich. Der US-Rapper tritt am Freitag, 9. Oktober 2026, im Hallenstadion auf. Mit über 50 Konzertterminen in mehr als 15 Ländern ist dies J. Coles erste weltweite Arena-Tour seit fast einem Jahrzehnt.

Das Konzert in Zürich ist Teil eines umfangreichen Tourplans, der Nordamerika, Europa, Grossbritannien, Australien, Neuseeland und Südafrika abdeckt. Nach einer Show im Spectrum Center in Charlotte, USA, am 11. Juli führt die Tour unter anderem nach Los Angeles, London, Paris, Sydney und schliesslich zum grossen Finale im FNB-Stadion in Johannesburg am 12. Dezember 2026.

Tickets sind ab Mittwoch erhältlich

Die Tour begleitet J. Coles siebtes Studioalbum «The Fall-Off», das am 6. Februar 2026 veröffentlicht wurde. Es ist seine erste Solo-Headliner-Tour seit fünf Jahren und ein Highlight für Fans weltweit. Zu J. Coles grössten Hits gehören «Middle Child», «No Role Modelz» oder auch «Wet Dreamz».

Tickets für das Konzert in Zürich sind ab Mittwoch, 18. Februar, um 9 Uhr im Online-Presale bei Sunrise und TWINT erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 20. Februar, ebenfalls um 9 Uhr. VIP-Pakete mit exklusiven Erlebnissen werden ebenfalls angeboten. Alle Details gibt es auf ticketmaster.ch und livenation.de. Blick ist Medienpartner.