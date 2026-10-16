Der Tenor der Pop-Klassik-Gruppe I Quattro liebt die Auftritte mit den drei Kollegen, die längst zu Freunden geworden sind. Das Allerwichtigste sind Daniel Camille Bentz aber seine Liebsten. Der zweifache Papi geniesst jeden Moment mit Frau Zoi und den Kindern.

Doris Zimmermann

Die Musik bestimmt das Leben der Familie des Zürcher Tenors Daniel Camille Bentz (45). Nicht immer ist es leicht, die Termine der Pop-Klassik-Gruppe I Quattro, deren Teil Bentz seit über zehn Jahren ist, und die Tätigkeit seiner Ehefrau Zoi Tsokanou (45) unter einen Hut zu bringen. Die Griechin ist nicht nur in ihrer Heimat eine gefragte Orchester-Dirigentin, sondern in ganz Europa.

Wenn möglich versuche sie besonders attraktive Engagements in die Schulferien zu legen, so könne die Familie sie begleiten, erzählt Daniel Camille Bentz. «Unsere Kinder ­geniessen das Reisen, sie sind damit aufgewachsen und lieben es, unterwegs zu sein.» Wenn sie mal zwei Wochen am Stück zu Hause in Zürich blieben, würden sie schon fragen, wann sie wieder etwas unternähmen, erzählt der zweifache Papa.

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Seine strengste Zeit steht dieses Jahr noch bevor, im November und Dezember findet die grosse Weihnachtstournee «Swissmas» mit I Quattro statt. Insgesamt 19 Kirchenkonzerte sind geplant. Die Proben dafür haben schon im Sommer angefangen. Es habe sich schon etwas komisch angefühlt, im Proberaum bei über 30 Grad neue Weihnachtslieder einzustudieren. Aber die Vorfreude sei so gross, dass es weder Kerzen, noch ein Bäumli gebraucht habe, um in Stimmung zu kommen. «Und ­Guetsli essen wir immer», scherzt der Sänger.

Besondere Herausforderung

Daniel und seine Kollegen Matthias ­Aeberhard (52), Simon Jäger (52) und ­Samuel Tobias Klauser (43) sind zwar unterschiedliche Charaktere, dennoch richtig gute Freunde und unternehmen gerne auch in der Freizeit mal etwas zusammen. Vor allem lachen sie viel und sprühen vor Witz und Humor – und das auch spontan auf der Bühne. Im vergangenen Jahr nahmen I Quattro eine besondere Herausforderung an, die jeden Einzelnen an seine Grenzen brachte.

Die vier Tenöre hielten das hohe C über 16 Minuten und holten sich damit einen Eintrag im «Guinessbuch der Rekorde». Ein gemeinsames Ziel von I Quattro sei es, dass sie irgendwann einmal eine grosse, wirklich grosse Konzerthalle füllen könnten, verrät Daniel Bentz. Und wo? Ganz nach dem Motto der aktuellen CD «Berlin – Bern – Rom».

Sein ganz persönlicher Wunsch sei es, dass er bis ins hohe Alter singen könne. Dafür müsse man sich und der Stimme Sorge tragen. «Aber ich habe jetzt keine Panik und laufe nur noch mit Schal herum», meint er. Wichtig ist ihm auch immer die Meinung seiner Frau. Als Dirigentin habe Zoi natürlich ein sehr gutes Musikgehör, sie komme auch öfter zu den Proben von I Quattro dazu und gebe Tipps.

Kinder machen schon Musik

Das musikalische Talent haben auch die Kinder des Paares mitbekommen. Der siebenjährige Camille singt bei den ­Zürcher Sängerknaben und lernt seit kurzem Kontrabass. Die elfjährige Sophia spielt Klavier und singt im Zürcher Mädchenchor. Und welche Musik hören die Kinder am liebsten? «Alles, was nicht klassisch ist, sie mögen Bruno Mars, Michael Jackson und viele andere mehr», ­erzählt er und schmunzelt.

Und wann bleibt für Daniel und Zoi Zeit für Zweisamkeit? «Morgens ab acht Uhr, wenn die Kinder in der Tagesschule sind. Dann sitzen wir beide im Wohnzimmer. Und auch wenn jedes mit seinem eigenen Projekt beschäftigt ist, spüren wir die tiefe Verbundenheit und Harmonie», sagt Daniel, der seit 13 Jahren mit seiner Traumfrau verheiratet ist.

Sie wären beide feinfühlig und würden darauf achten, dass es dem anderen gut gehe. Mittags werde gemeinsam gekocht und das funktioniere ebenso gut, wie wenn sie zusammen Musik machen würden. «Zoi ist eine unglaubliche Frau, sie ist einmalig und nimmt mich, wie ich bin. Sie macht mich glücklich», schwärmt Daniel ­Camille Bentz mit leuchtenden Augen.