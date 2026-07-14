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Zappalot am Open Air Frauenfeld
Wer übersteht diese knallharte Abkühlung?

Das Open Air Frauenfeld weiss, wie man die Gäste abkühlt: nämlich mit einer Art Schneekanone, kaputten Mülltonnen und einem Selfmade-Jacuzzi...
Publiziert: 11:46 Uhr
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Zappalot
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