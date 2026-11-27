Die Backstreet Boys kommen zurück nach Zürich: Am 16. Juli 2027 tritt die Boygroup bei ihrem ersten Schweizer Stadionkonzert im Letzigrund auf. Der öffentliche Vorverkauf beginnt am 4. Dezember 2026.

Darum gehts Die Backstreet Boys spielen am 16. Juli 2027 im Zürcher Stadion Letzigrund ein Open-Air-Konzert

Das Konzert umfasst 26 Songs, Tickets sind ab 4. Dezember 2026 bei Ticketmaster erhältlich

1995 trat die Band auf DJ Bobos Tournee als Vorgruppe in der Schweiz, Deutschland und Österreich auf

Michel Imhof Teamlead People

Die Backstreet Boys geben ihr erstes Schweizer Stadionkonzert! Am Freitag, 16. Juli 2027, treten Nick Carter (46), Brian Littrell (51), AJ McLean (48), Kevin Richardson (55) und Howie Dorough (53) im Zürcher Letzigrund auf. Der Gig ist Teil ihrer «Into The Millennium – Homecoming»-Reihe, die sie nächsten Sommer für sieben Open-Air-Shows nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz führt.

Zum deutschsprachigen Raum haben die Amerikaner eine enge Bindung. Obwohl sie in Orlando in Florida 1993 gegründet wurden, feierte die Band ihre ersten grossen Erfolge hier. «Wenn wir davon sprechen, dass dies eine Heimkehr ist, dann deshalb, weil hier für uns alles ins Rollen gekommen ist. Dort hat sich unser Traum in Realität verwandelt», sagt Brian Littrell.

Backstreet Boys waren Vorgruppe von DJ Bobo

Ihr Debüt «We've Got It Goin' On» landete 1996 in der Schweiz auf Platz drei der Hitparade, ihr Song «Quit Playing Games (With My Heart)» im gesamten DACH-Raum auf Platz eins. Mit demselben Song folgte 1997 der Durchbruch der Backstreet Boys auch in den USA.

Massgeblich am Durchbruch beteiligt war der Schweizer Musik-Export DJ Bobo (58): 1995 nahm er die fünf Jungs als Vorband mit auf seine Tournee durch die Schweiz, Deutschland und Österreich. «Wir haben immer noch Kontakt mit ihm. Er ist ein grosser Künstler, einer der Besten», lobte Howie Dorough 2019 im Interview mit Blick. «Gerade heute habe ich ihn angerufen. Als wir das letzte Mal in der Schweiz waren, hat er uns zum Snowboarden mitgenommen.» 2022 holten sie den Schweizer bei ihrem Konzert im Zürcher Hallenstadion sogar auf die Bühne.

2:19 Schweizer Überraschungsauftritt: Backstreet Boys holen DJ Bobo auf die Bühne

Sie brechen Rekorde

Mit über 130 Millionen verkauften Tonträgern weltweit zählen die Backstreet Boys längst zu den erfolgreichsten Boybands der Musikgeschichte. 2025 starteten sie im Sphere in Las Vegas ihre Residenz «Backstreet Boys: Into the Millennium», die mittlerweile bei 54 Konzerten über eine Million Menschen angezogen hat. 2026 lockten sie rund eine halbe Million Menschen nach Düsseldorf, um dort ihre zehn einzigen Europa-Konzerte des Jahres zu geben. Zwölf Gigs sind im kanadischen Toronto im Winter 2027 geplant – auch dort werden rund eine halbe Million Besucher erwartet, was erneut für Rekorde sorgen dürfte.

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Danach folgen die Stadion-Gigs in Europa. Fans erwartet gemäss Mitteilung der Veranstalter ein «Spektakel in einem 26 Songs umfassenden Hitmarathon». Basis bildet dabei das fünffach Grammy-nominierte Album «Millennium», hinzu kommen Klassiker wie «I Want It That Way» und «Larger Than Life». Beim Opening schweben Nick Carter und Co. auf Surfbrettern über die Bühne – genau wie bei ihren zehn ausverkauften Shows in Düsseldorf.

Neben Zürich stehen auch Wien, Berlin, Hamburg und München auf dem Tourplan. Am 1. Dezember 2026 startet um 10 Uhr der Vorverkauf des Fanklubs «BSB Army», um 12 Uhr gibt es Partner Presales und am 2. Dezember 2026 um 12 Uhr der Ticketmaster Presale. Der öffentliche Ticket-Vorverkauf startet schliesslich am Mittwoch, 4. Dezember 2026, um 12 Uhr bei Ticketmaster.