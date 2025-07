Sie ist ihr Fan Nummer eins Hier darf Hannah (20) auf die Bühne zu ihrem Idol

Für einen polnischen Fan wurde am Kylie-Minogue-Konzert am Sonntag ein Traum wahr. Nachdem die Show in der Heimat abgesagt worden war, durfte Hanna aus Kielce in Zürich zu ihrem Idol auf die Bühne.

Publiziert: vor 38 Minuten | Aktualisiert: vor 18 Minuten