Glatzen, so weit das Auge reicht: Pitbull ist am Sonntagabend in Zürich und bringt 13’000 Schweizer Fans im Hallenstadion zum Tanzen.

Darum gehts Pitbull brachte im Zürcher Hallenstadion 13'000 Fans zum Tanzen

Rund 10'000 kamen im «Mr. Worldwide»-Look

Er spielte Hits, dankte der Schweiz und löste Hype aus

Fynn Müller People-Redaktor

Mr. Worldwide lässt sich Zeit. 21.15 Uhr und noch keine Spur von Pitbull (45). Stattdessen legt ein DJ Hits aus den späten Nuller- und frühen Zehnerjahren auf und heizt die Menge damit schon ordentlich an.

Als der Rapper die Bühne betritt, gibt es kein Halten mehr. «Wer ist hier, um Party zu machen?», ruft er in die Menge. Pitbull legt direkt los und spielt Hit nach Hit. «Hey Baby», «Hotel Room», «On The Floor». Die Stimmung in der Halle ist unglaublich. Nahezu jede Zeile wird von den Fans im Publikum mitgesungen.

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Wer an diesem Abend Haare zeigt, gehört zur Minderheit. Rund 10'000 Fans sind im Pitbull-Look gekommen. Glatze, Kinn- und Schnurrbart, Fliegerbrille, weisses Hemd und Krawatte: Fertig ist der Look des «Mr. Worldwide». Wohin man auch schaut, überall steht ein Pitbull-Double. Und alle feiern gemeinsam seine Hits.

«Ohne euch gäbe es keinen Pitbull»

Zwischen den Songs wirkt Pitbull gerührt. «Danke, Schweiz, für diese Möglichkeit. Wir schätzen eure Liebe», ruft er ins Mikrofon. Er verschwindet immer mal wieder kurz hinter der Bühne und zieht sich um.

Das grosse Finale steigt mit dem Song «Give Me Everything». Pitbull richtet noch ein paar letzte Worte an sein Schweizer Publikum. «Ohne euch gäbe es keinen Pitbull.»

Auch nach dem Konzert ist der Pitbull-Hype in Zürich spürbar. Egal ob im Tram, im Bus oder im Zug: Überall rund um das Hallenstadion laufen die Hits des Mr. Worldwide hoch und runter.