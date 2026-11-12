Erst am Montag fragte Nico Santos per Instagram an, am Mittwoch standen Hecht mit ihm im Zürcher Hallenstadion: Bei der Zugabe sangen sie gemeinsam «Mon Amour» – inklusive Santos auf Schweizerdeutsch.

Darum gehts Nico Santos holte Hecht beim Tourabschluss im Hallenstadion als Überraschungsgäste auf die Bühne

Der gemeinsame Auftritt entstand in zwei Tagen nach einer Instagram-Anfrage von Santos an Hecht

Santos sang «Mon Amour» mit Hecht in Mundart, Clips des Duetts gehen bereits auf Social Media viral

Michel Imhof Teamlead People

«Etwas ganz Besonderes» kündigte der deutsche Hitmacher Nico Santos (33) beim Interview mit Blick im Oktober für seinen Tourabschluss am Mittwochabend im Zürcher Hallenstadion an. «Die letzte Show ist immer supercrazy. Das wird ein Feuerwerk.» Und die grösste Überraschung sparte er sich für die Zugabe der Show auf. Die Schweizer Erfolgsband Hecht kam auf die Bühne und sang mit ihm ihren Megahit «Mon Amour». Spannend: Der gemeinsame Auftritt entstand in gerade mal zwei Tagen.

«Am Montag hat er uns auf Instagram eine Privatnachricht geschickt und uns gefragt, ob wir Lust hätten, ihn während seiner Show im Hallenstadion zu besuchen und als Überraschungsgast aufzutreten», verrät Philipp Morscher (46), Bassist von Hecht, auf Anfrage von Blick. «Wir waren zufälligerweise gerade mit der ganzen Band in einem Call, als die Anfrage hereinkam, und konnten das direkt besprechen. Und fanden das eine fantastische Idee.»

Details wurden am Telefon geklärt

Frontmann Stefan Buck (45) klärte daraufhin am Telefon alle Details direkt mit Santos. «Am Mittwoch sind wir nach anderen Terminen, die wir als Band den Tag durch hatten, um halb fünf ins Hallenstadion gefahren und dort direkt zum Soundcheck. Wir wurden von Nico, der ganzen Band und der Crew sehr herzlich empfangen und haben mit ihnen den Song einmal durchgespielt. Wir haben schon da gemerkt, dass das sehr gut kommt.»

Danach hiess es abwarten – und die Show von Santos geniessen. «Er hat eine unglaubliche Band am Start. Und Nico hat mit seiner Stimme und seiner Energie das Hallenstadion in Ekstase versetzt.»

Zur Zugabe kam dann der grosse Moment. Santos stimmte den Megahit «Mon Amour» allein an, rief dann aber nach Verstärkung – und holte Hecht zu sich auf die Bühne. Nico Santos auf Schweizerdeutsch? Geht das? «Er hat das fantastisch gemacht», meint Morscher. «Er hat uns auch erzählt, er sei Schweizerdeutsch am Üben. Und es war wirklich verrückt, dass er mit uns dann dieses Lied in Mundart singt. Das war ein richtig geiler Moment.» Auf Social Media gehen Clips des Duetts bereits viral.

Nico Santos hat ein Herz für die Schweiz

Dass Nico Santos Hecht auf die Bühne holte, passt perfekt zur bisherigen Laufbahn des Sängers. Er war dieses Jahr am Sechseläuten dabei, versuchte sich im Schwingsport und sang bei seiner letzten Tournee und am Energy Air mit 40'000 Menschen den Patent-Ochsner-Hit «W.Nuss vo Bümpliz». «Ich kenne mich nicht schlecht aus mit Schweizer Musik», meinte er beim letzten Interview mit Blick.

Persönlich gekannt hatten sich Nico Santos und Hecht bislang übrigens nicht. «Wir kannten ihn vorher von seinen Songs und ‹The Voice› und haben an denselben Events gespielt. Aber wirklich miteinander geredet haben wir noch nie», sagt Morscher. «Wir wussten einfach, dass er ein grossartiger Musiker und Performer ist.»

Ob Nico Santos am 12. Juli 2027 beim grossen Hecht-Konzert im Zürcher Letzigrund auftritt, ist noch offen. «Wir sind noch in einem sehr frühen Stadium der Planung und können gar keine Aussage dazu machen», so Morscher. «Wir haben uns einfach extrem gefreut, Nico und seine ganze Crew kennenzulernen, und hatten einen grossartigen Abend.»