Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barbara Bodoky aus Bern erhielt Heiratsantrag bei Robbie-Williams-Konzert in Zürich

Ihr Partner Ben Hammet organisierte überraschenden Antrag mit Williams' Unterstützung

Bodoky plant weitere Konzerte und will Robbie zur Hochzeit einladen

Michel Imhof Teamlead People

Vor 13 Jahren berichtete Blick darüber, wie Barbara Bodoky (heute 39) aus Bern im Zürcher Letzigrund-Stadion von Robbie Williams (52) auf die Bühne geholt wurde. Nun wurde ihre Fangeschichte um einen neuen Höhepunkt erweitert: Beim Robbie-Konzert am Mittwochabend im Zürcher Hallenstadion wurde sie von ihrem Partner Ben Hammett (51) mit einem Heiratsantrag überrascht.

«Ich hatte wirklich keine Ahnung und wusste nicht einmal, dass mein Freund im Land ist», sagt Bodoky im Gespräch mit Blick. Passiert ist das Ganze, bevor Williams seinen Hit «She's The One» anstimmte. «Da sucht er sich immer eine Frau aus, zu der er dieses Lied singen kann. Und er kam dann plötzlich zu mir und hielt seine Rede wie an anderen Konzerten», erzählt Bodoky. «Doch plötzlich wich er vom Text ab, sagte: ‹Es hat ja da noch jemanden in deinem Leben, den Ben.› Und dann kam mein Freund um die Ecke. Das war total surreal.»

Robbie Williams: «Dein Verlobter ist ein sehr, sehr glücklicher Mann»

Hammett ging auf die Knie und fragte: «Will you marry me?» Bodoky bejahte unter Tränen, bekam den Ring an ihre zitternde Hand angesteckt und einen Kuss von ihrem Neu-Verlobten. Schliesslich gabs Umarmungen von Williams für die beiden. «Sie ist vom Markt», sagte der Musiker. Und geriet ins Schwärmen: «Barbara, du bist an so vielen von meinen Konzerten und bist ein Lichtblick. Immer wenn ich dich in der ersten Reihe sehe, macht es mich glücklich. Dein Verlobter ist ein sehr, sehr glücklicher Mann.»

Die Verlobung am Williams-Konzert kommt nicht von ungefähr: Bodokys Verlobter arbeitet als Lichttechniker und war vor neun Jahren bei Williams' Tour involviert. «Da lernten wir uns auch kennen. Er arbeitete da, ich war als Fan dort. Robbie ist ein grosser Teil unserer Geschichte und quasi unser Wingman.» Durch seine Kontakte konnte Hammett die Verlobung heimlich organisieren. Für Bodoky ist Robbie «die absolute Nummer 1, danach kommt lange nichts. Das Konzert war der perfekte Ort für den Heiratsantrag».

Jetzt soll Williams an der Hochzeit singen

Nach der Verlobung lief die Show weiter. Ihren Partner sah Bodoky erst nach dem Gig wieder. «Eine grosse Feier gabs dann nicht, Ben musste frühmorgens wieder zurück nach London fliegen», so Bodoky.

Für die Bernerin geht der Robbie-Williams-Konzertmarathon gleich weiter. Schon am Donnerstagabend steht sie wieder im Hallenstadion in der Menge, am Samstag folgt der Gig in Lausanne. «Ich muss jetzt Schilder basteln», sagt sie. «Um zu fragen, ob er nicht an unserer Hochzeit spielen will. Und je nach Antwort müssen wir dann eine grössere oder kleinere Location haben. Und das Budget schauen wir dann auch noch an.»