Die Schweizer Musikerin Kings Elliot startet ihre «Born Blue Tour» durch Europa. Trotz der Herausforderungen für ihr Nervenkostüm freut sich die 31-Jährige auf die Konzerte und hat Strategien entwickelt, um mit Angstzuständen umzugehen.

«Jeden Abend kommt dieses Hoch, wenn man vors Publikum tritt»

1/6 Kings Elliot zählt zu den vielversprechendsten Namen der Schweizer Musikindustrie. Foto: Celine Painting

Darum gehts Kings Elliot startet Europa-Tournee mit Konzerten in der Schweiz

Sängerin kämpft mit Panikattacken und nutzt verschiedene Methoden zur Beruhigung

Tournee umfasst fast drei Wochen Auftritte in vier Ländern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

Wilde Zeiten für Kings Elliot (31)! Die Sängerin aus Altendorf SZ startete am Freitag in ihre erste eigene Europa-Tournee. Der erste Termin der «Born Blue Tour» fand in der Mühle Hunziken in Rubigen BE statt, am Samstag spielte die «I'm Getting Tired of Me»-Sängerin im Volkshaus in Basel. Für Blick hat die Musikerin ihren Premierentag dokumentiert.

«Der Tag der ersten ‹Born Blue›-Show ist endlich da! Ich bin bereit und freue mich riesig auf die ausverkaufte Mühle Hunziken! Wir fahren circa zwei Stunden nach Rubigen, und ich atme noch einmal durch.» Foto: Zvg

«Hier sind wir auch schon beim Soundcheck! Von Gitarren-Saite-Reissen bis zum Elektronik-Versagen: Alles, was schieflaufen konnte, ist bis jetzt schiefgelaufen. Das heisst: die Show wird der Hammer!» Foto: Zvg

«Nach dem Soundcheck gabs einen Überraschungsgast: Sugar! Nathi, ein Konzertgast, hat mir damit einen kleinen Traum erfüllt, denn ich durfte sogar auf Sugar sitzen!» Foto: Zvg

«Das Tourleben bringt eine magische und aufregende Zeit mit sich. Aber es ist auch relativ anstrengend», sagt Elliot. «Man lebt in einer eigenen Welt, abgeschottet vom Weltgeschehen und lebt von Show zu Show. Und jeden Abend kommt man in dieses Hoch, wenn man vors Publikum tritt.»

Lavendel und CBD-Öl gegen Panikattacken

«The Born Blue Tour» bringt Kings Elliot während etwas mehr als drei Wochen von Schweizer Konzertlocations auch nach Köln, Rotterdam, Berlin und London. «Auf den Auftritt in der Mühle Hunziken habe ich mich am meisten gefreut. Das ist so eine legendäre Location, und hier waren die Tickets am schnellsten weg», sagt Elliot. Auch der finale Gig am 19. Oktober in ihrer Wahlheimat London werde etwas Besonderes.

«Dann gibts auch schon Znacht mit der ganzen Crew! Alles komplett vegan, es war sooo fein!» Foto: zvg

«Ich habe mich im Backstage bereits ausgebreitet, als wäre ich zu Hause! Das Outfit ist angezogen, und ich mach mich bühnenfertig! Zwischendurch kullern die Tränen, weil die erste Show sehr viel Aufregung auslöst in mir, aber ich freu mich riesig!» Foto: Zvg

«Kleine spontane Fotosession vor dem Konzert!» Foto: Zvg

«Jetzt noch auf drei als Pre-Show-Ritual ‹Nobody die› schreien und ein Foto mit der Band machen, dann gehts los!» Foto: Zvg

Kings Elliot machte nie ein Geheimnis aus ihrem Kampf mit Panikattacken. Schon früh verarbeitete sie dieses Thema in ihrer Musik. «Auch das Tourleben ist eine Herausforderung für das Nervenkostüm», sagt sie. «Man ist müde, man hat viele Eindrücke und nicht viel Zeit für sich selber. In der Vergangenheit hatte ich bei jeder Tournee so viele Angstzustände und Panikattacken, dass ich es fast nicht geniessen konnte. Ich will nicht, dass es dieses Mal auch so ist.» Um sich zu erden, hat sie diverse Methoden verinnerlicht. «Ich habe Sachen mit Lavendel, CBD-Öl, Notfalltropfen und auch ein Plüschtier dabei, die mir helfen, Ruhe zu bewahren.»

Routine hilft Kings Elliot

Ihr helfe auch, dass sie während der Tour von Tag zu Tag leben könne. «Sonst wäre es zu viel für mich», so Anja Gmür, wie Kings Elliot bürgerlich heisst. «Das Schöne ist, dass auf Tournee jemand anderes alles organisiert, ich deswegen nicht viel überlegen muss und auch viel Routine dabei ist. Es gibt einen Soundcheck, dann das Konzert, dann wird zusammengeräumt und ins Hotel gefahren. Am nächsten Tag folgt die Weiterreise. Und ich muss einfach fit sein und mich auf die Show konzentrieren. Das ist toll.»

«Show Time!!!»

«Es war der absolute Wahnsinn! Ein unglaublicher Tour-Auftakt :-) Danke an meine Band, mein ganzes Team und alle, die da waren!» Foto: Zvg

«Nach der Show gehts direkt an den Merch-Stand für Fotos, Umarmungen und Autogramme mit den Sick Puppies. So nenne ich meine Fans <3. Es war so wunderschön :,)» Foto: Zvg

Die Weichen für eine erfolgreiche Konzertreihe sind also gestellt. «Ich freue mich am meisten auf die Interaktionen und Reaktionen von und mit den Fans. Ich habe mir wirklich viel für diese Tour ausgedacht», sagt die Schwyzerin. «Mein grösster Wunsch für diese Tour ist, dass ich jeden Moment geniessen kann. Und so fühlt es sich momentan an.»

Kings Elliot spielt heute, 7. Oktober, im Plaza in Zürich und am 8. Oktober im Gaswerk in Seewen SZ.

