Darum gehts
- Kings Elliot startet Europa-Tournee mit Konzerten in der Schweiz
- Sängerin kämpft mit Panikattacken und nutzt verschiedene Methoden zur Beruhigung
- Tournee umfasst fast drei Wochen Auftritte in vier Ländern
Wilde Zeiten für Kings Elliot (31)! Die Sängerin aus Altendorf SZ startete am Freitag in ihre erste eigene Europa-Tournee. Der erste Termin der «Born Blue Tour» fand in der Mühle Hunziken in Rubigen BE statt, am Samstag spielte die «I'm Getting Tired of Me»-Sängerin im Volkshaus in Basel. Für Blick hat die Musikerin ihren Premierentag dokumentiert.
«Das Tourleben bringt eine magische und aufregende Zeit mit sich. Aber es ist auch relativ anstrengend», sagt Elliot. «Man lebt in einer eigenen Welt, abgeschottet vom Weltgeschehen und lebt von Show zu Show. Und jeden Abend kommt man in dieses Hoch, wenn man vors Publikum tritt.»
Lavendel und CBD-Öl gegen Panikattacken
«The Born Blue Tour» bringt Kings Elliot während etwas mehr als drei Wochen von Schweizer Konzertlocations auch nach Köln, Rotterdam, Berlin und London. «Auf den Auftritt in der Mühle Hunziken habe ich mich am meisten gefreut. Das ist so eine legendäre Location, und hier waren die Tickets am schnellsten weg», sagt Elliot. Auch der finale Gig am 19. Oktober in ihrer Wahlheimat London werde etwas Besonderes.
Kings Elliot machte nie ein Geheimnis aus ihrem Kampf mit Panikattacken. Schon früh verarbeitete sie dieses Thema in ihrer Musik. «Auch das Tourleben ist eine Herausforderung für das Nervenkostüm», sagt sie. «Man ist müde, man hat viele Eindrücke und nicht viel Zeit für sich selber. In der Vergangenheit hatte ich bei jeder Tournee so viele Angstzustände und Panikattacken, dass ich es fast nicht geniessen konnte. Ich will nicht, dass es dieses Mal auch so ist.» Um sich zu erden, hat sie diverse Methoden verinnerlicht. «Ich habe Sachen mit Lavendel, CBD-Öl, Notfalltropfen und auch ein Plüschtier dabei, die mir helfen, Ruhe zu bewahren.»
Routine hilft Kings Elliot
Ihr helfe auch, dass sie während der Tour von Tag zu Tag leben könne. «Sonst wäre es zu viel für mich», so Anja Gmür, wie Kings Elliot bürgerlich heisst. «Das Schöne ist, dass auf Tournee jemand anderes alles organisiert, ich deswegen nicht viel überlegen muss und auch viel Routine dabei ist. Es gibt einen Soundcheck, dann das Konzert, dann wird zusammengeräumt und ins Hotel gefahren. Am nächsten Tag folgt die Weiterreise. Und ich muss einfach fit sein und mich auf die Show konzentrieren. Das ist toll.»
Die Weichen für eine erfolgreiche Konzertreihe sind also gestellt. «Ich freue mich am meisten auf die Interaktionen und Reaktionen von und mit den Fans. Ich habe mir wirklich viel für diese Tour ausgedacht», sagt die Schwyzerin. «Mein grösster Wunsch für diese Tour ist, dass ich jeden Moment geniessen kann. Und so fühlt es sich momentan an.»
Kings Elliot spielt heute, 7. Oktober, im Plaza in Zürich und am 8. Oktober im Gaswerk in Seewen SZ.
