Anna Netrebkos Basel-Debüt sorgt für Protest: Rund 750 Menschen haben eine Petition gegen das Konzert vom 30. November unterzeichnet. Der Veranstalter will die Sopranistin dennoch auftreten lassen.

Darum gehts Anna Netrebko tritt am 30. November erstmals in Basel auf, trotz Kritik an ihrer Nähe zu Putin

Eine Petition des Ukrainischen Vereins Schweiz fordert die Absage und zählt rund 750 Unterschriften

Veranstalter Thomas Dürr hält am Konzert fest, die ukrainische Community plant einen Protest

Die einen feiern sie als eine der grössten Operndiven unserer Zeit, andere boykottieren sie und werfen ihr Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin (74) vor. Am 30. November tritt die Sopranistin Anna Netrebko (55) erstmals in Basel auf – doch ihr Gastspiel im Stadtcasino löst heftigen Widerstand aus. Eine Onlinepetition fordert die Absage des Konzerts.

«Basel darf nicht zur Bühne für die Rehabilitierung von Symbolfiguren des Putin-Regimes werden», schreiben die Ersteller der Petition vom Ukrainischen Verein Schweiz, Ortsgruppe Basel. «Wenn renommierte Bühnen Personen eine Plattform bieten, deren öffentliche Biografie mit der Unterstützung eines Kriegsverbrecher-Regimes verbunden ist, wird dies unweigerlich als Form symbolischer Legitimation wahrgenommen.» Rund 750 Menschen haben die Petition bislang unterzeichnet.

Diverse Opern boykottieren Netrebko

Es wäre nicht die erste Absage wegen ihrer Putin-Nähe. Die New Yorker Metropolitan Opera und die Bayerische Staatsoper warfen Netrebko aus dem Programm, weil sie sich nach Start des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine in ihren Augen nicht genügend von Putin distanzierte. 2024 platzte zudem ein geplanter Auftritt im KKL Luzern. Auch das Opernhaus Zürich strich die Russin zunächst aus dem Programm, holte sie im November 2025 aber für «La Forza del Destino» wieder auf die Bühne (Blick berichtete). Im Juli 2027 ist Netrebko zudem als Mimì in der Oper «La Bohème» im Zürcher Opernhaus zu sehen.

Im März 2022 nahm Netrebko Stellung: «Ich verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich und meine Gedanken sind bei den Opfern dieses Krieges und ihren Familien», schrieb sie damals. «Ich bin weder Mitglied einer politischen Partei noch bin ich mit irgendeinem Führer Russlands verbunden. Ich erkenne und bedauere, dass meine Handlungen oder Aussagen in der Vergangenheit zum Teil falsch interpretiert werden konnten.» Sie habe Putin in ihrem Leben nur eine Handvoll Male getroffen, «vor allem im Rahmen von Verleihungen von Auszeichnungen für meine Kunst oder bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele».

Vorbereitungen laufen normal

Konzertveranstalter Thomas Dürr lässt sich davon nicht beirren. Die Vorbereitungen laufen «normal», sagt er auf Anfrage von Blick. «Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Besonders die Frage, ob sich Anna Netrebko genügend distanziert hat, befremdet mich, müssen wir jetzt alle eine Einheitsmeinung haben?» Seit fünf Jahren stehe er mit Anna Netrebko in Kontakt, um sie nach Basel zu holen. Von Veranstaltungsverboten halte er nichts. «Das bringt sicher keinen Frieden», so Dürr weiter.

Schon im Mai 2024 wollte Dürr ans Netrebko-Konzert in Luzern – zusammen mit seiner Partnerin Irina Beller (54), die selbst russische und ukrainische Wurzeln hat. «Das wurde auf Kosten der Luzerner Steuerzahler abgesagt. Für mich unverständlich», sagt Dürr.

Neben der Petition droht auch auf der Strasse Gegenwind: Laut «Basler Zeitung» plant die ukrainische Community am Konzertabend eine Protestaktion direkt vor dem gegenüberliegenden Puppenmuseum.