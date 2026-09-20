Nach Macklemores Ausschluss wegen politischer Statements bat Ed Sheeran in Philadelphia um Entschuldigung. Die Kontroverse hatte zum Rückzug fast aller Vorbands seiner US-Tournee geführt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ed Sheeran entschuldigte sich bei Fans in Philadelphia für Tournee-Skandal

Macklemore rief «Freiheit für Palästina», was heftige Debatten auslöste

Sheeran trat ohne Vorbands auf

Guido Felder Ausland-Redaktor

Mit einer persönlichen und emotionalen Ansprache hat sich Popstar Ed Sheeran (35) während seines Konzerts am Samstagabend im Lincoln Financial Field in Philadelphia direkt an seine Fans gewandt. Es war sein erster Auftritt seit dem Ausschluss des Rappers Macklemore (43) von seiner US-Stadiontournee (Loop Tour). Der Rauswurf hatte eine Welle von Absagen und eine heftige Debatte über Meinungsfreiheit und Politikeinfluss in der Musikindustrie ausgelöst.

Er sagte, sein «Herz sei gebrochen» vom Krieg zwischen Israel und der Hamas und er habe «schwierige Entscheidungen» treffen müssen. «Ich mache Fehler, und das tut mir unendlich leid», sagte Sheeran zu Beginn der Show laut variety.com. Er betonte, dass seine Konzerte als sicherer Ort der Einheit und der Musik gedacht seien. Er gab aber zu, von der Tragweite der Ereignisse überrascht worden zu sein.

Die Hintergründe des Tournee-Skandals

Auslöser der Kontroverse waren zwei Auftritte von Macklemore am 4. und 5. September im MetLife Stadium in New Jersey. Der Rapper nutzte seine Rolle als Vorgruppe, um dem Publikum den Ruf «Freiheit für Palästina» entgegenzurufen und seinen Protestsong «Hind’s Hall» zu performen.

Pro-israelische Verbände sowie einflussreiche Stadionbesitzer übten massiven Druck aus und drohten mit Absagen der Konzerte. Aus Solidarität mit Macklemore und aus Protest gegen den Vorwurf der Zensur zogen sich in den Folgetagen fast alle weiteren Support-Acts zurück. Neben der dänischen Band Lukas Graham, dem Singer-Songwriter Aaron Rowe und der irischen Band Beoga sagte auch Pop-Produzent Finneas seine Teilnahme an künftigen Tourdaten ab. Sheeran musste die Show in Philadelphia daher ohne Vorband und weitgehend alleine bestreiten.