Darum gehts Andy Taylor, Mitbegründer und ehemaliger Gitarrist von Duran Duran, ist am Montag im Alter von 65 Jahren an Prostatakrebs gestorben

Nachdem er aus dem Nordosten Englands nach Birmingham gekommen war, prägte er die Musik der Band, wie es in einer gemeinsamen Würdigung mit seiner Familie heisst

Als Solokünstler und Produzent hatte er die Band mehrmals verlassen und war zu ihr zurückgekehrt; seine Ehefrau würdigt seinen Mut im Angesicht der Krankheit

Yannick Weber Blick Newsdesk

Die legendäre englische Band Duran Duran hat gerade eines ihrer Gründungsmitglieder verloren. Andy Taylor, der ehemalige Gitarrist der Band, ist am Montag «nach einem langen und mutigen Kampf gegen Prostatakrebs» gestorben. Er war 65 Jahre alt. «Andy war ganz am Anfang unserer Geschichte dabei. Von dem Moment an, als er aus dem Nordosten nach Birmingham kam – mit einer Gitarre und einem unerschütterlichen Glauben daran, was aus uns werden könnte –, brachte er unauslöschliches Feuer und Swagger in unsere Musik», schrieb die Band in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Familie.

«Andy ist den letzten Jahren mit so viel Mut und Entschlossenheit begegnet. Er gab nie auf und kämpfte bis zuletzt, ohne je seine Liebe zum Leben zu verlieren», erklärte seine Frau Tracey. Andy Taylor wurde 1961 im Norden Englands geboren und hatte Duran Duran mitgegründet. Danach verliess er die Band mehrmals und kehrte wieder zurück – dazwischen verfolgte er eine Solokarriere. Er war auch als Produzent tätig.