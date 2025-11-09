DE
Das sind die beliebtesten Hits der Fantastischen Vier
Kultband auf Abschiedstour:Das sind die beliebtesten Hits der Fantastischen Vier

«Das könnt ihr uns nicht antun!»
Kult-Rapper Fanta 4 machen nach 36 Jahren Schluss

Eine legendäre Ära geht zu Ende: Die Fantastischen Vier gehen auf grosse Abschiedstour und kommen 2027 ein allerletztes Mal nach Zürich ins Hallenstadion.
Schluss, aus, vorbei: Fanta 4 hören mit Konzerten auf.
Darum gehts

  • Fanta 4 beenden Bühnenkarriere nach 36 Jahren mit Abschiedstournee
  • Fans reagieren überrascht und traurig auf die unerwartete Ankündigung
  • Letzte Tour startet am 12. November, Konzert in Zürich am 19. Januar 2027
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Diese Nachricht kommt für die Fans völlig unerwartet. Am späten Samstagabend verkünden die deutschen Kult-Rapper Fanta 4 auf Instagram, dass sie ihre Bühnenkarriere beendet. Eine letzte Tour gibt es. Dann ist Schluss. Nach 36 Jahren verabschiedet sich das legendäre Quartett von der Bühne.

Nächstes Jahr gehts auf grosse Abschiedstournee. Ab dem 12. November haben Fans die Möglichkeit, Tickets für die «Der letzte Bus»-Tour zu ergattern. Auch Fans in der Schweiz dürfen sich freuen. Am 19. Januar 2027 kommen Fanta 4 nach Zürich ins Hallenstadion.

So reagieren die Fans

Die Reaktionen im Netz zeigen, wie überraschend die Ankündigung kommt. «Oh nein, das könnt ihr uns nicht antun! Ich hab immer gehofft, dass das Ende erst später kommt!», schreibt ein Fan unter den Beitrag. Ein anderer meint: «Ihr dürft nicht aufhören! Da stirbt ein Teil von uns!»

Fanta 4, bestehend aus den vier Musikern Smudo (57, bürgerlich Michael Bernd Schmidt), Thomas D. (56, Thomas Dürr), Michi Beck (57) und And. Ypsilon (57, Andreas Rieke) haben die deutsche Musikszene massgeblich geprägt. Ihr Debütalbum «Jetzt geht's ab» von 1991 gilt als erstes deutschsprachiges Hip-Hop-Album. Mit Hits wie «Sie ist weg» erreichten sie 1995 erstmals die Spitze der Singlecharts.

