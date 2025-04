Die Fantastischen Vier müssen Auftritt notfallmässig absagen

1/6 Die Fantastischen Vier können am Wochenende nicht in Köln auftreten. Foto: Getty Images

Darum gehts Die Fantastischen Vier sagen Überraschungsauftritt beim Handball-Pokalfinale in Köln ab

Thomas D leidet unter akuten Rückenschmerzen und wurde zu Bettruhe verordnet

Vier Teams kämpfen beim Final4-Turnier um den Handball-Pokaltitel vor 20'000 Zuschauern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Eigentlich hätten Die Fantastischen Vier am Samstag einen Überraschungsauftritt vor 20'000 Menschen beim Finalturnier um den deutschen Handball-Pokal in Köln absolvieren sollen. Doch daraus wird nach «Bild»-Informationen nichts. Die legendäre deutsche Hip-Hop-Formation fällt aufgrund eines medizinischen Notfalls aus, wie es heisst. Mittlerweile wurde dies auch offiziell von der Band-Managerin Natascha Nopper bestätigt.

«Der medizinische Notfall betrifft Thomas D. Er hat ein akutes und sehr schmerzhaftes Rückenproblem und wäre nicht in der Lage gewesen von Hamburg nach Köln zu fahren, geschweige denn aufzutreten.» Sein Arzt habe ihm Bettruhe verordnet, er sei nun Zuhause und erhole sich, so Nopper weiter. Der gebürtige Stuttgarter Thomas D (56), mit bürgerlichem Namen Thomas Dürr, gab erst vor wenigen Wochen nach 25 Jahren sein Leben auf einem Hof in der Eiffel auf und zog mit seiner Familie nach Hamburg um.

Vier Teams kämpfen um den Handball-Pokaltitel

Die Handball-Fans werden aber dennoch musikalisch unterhalten. Wie es in dem «Bild»-Zeitungsbericht weiter heisst, sei kurzfristig ein «sehr hochkarätiger» Ersatz gefunden worden. In der Kölner Lanxess-Arena findet an diesem Wochenende das sogenannte Final4-Turnier um den Pokalsieg statt. Dort duellieren sich in zwei Halbfinals am Samstag und dem Spiel um Platz drei sowie dem eigentlichen Finale am Sonntag Rekordpokalsieger THW Kiel, die Rhein-Neckar Löwen, die MT Melsungen und der Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten.