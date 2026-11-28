Im nächsten Jahr gönnen sich die Mitglieder der erfolgreichen A-cappella-Gruppe eine mehrmonatige Auszeit. Während es die einen in die weite Ferne zieht, bleiben die anderen der Schweiz – und jemand sogar der Bühne – treu.

Darum gehts Nach der Weihnachtsshow «Merry Blissmas» legt die A-cappella-Gruppe Bliss eine halbjährige Pause ein

Lukas Hobi reist nach Ozeanien und New York, Claudio Tolfo mit seiner Frau ins südliche Afrika

Matthias Arn tourt mit seinem Bruder, ab August probt Bliss für «Kater» und die Weihnachtsshow

Aurelia Robles

Bei der A-cappella-Gruppe Bliss jagt ein Höhepunkt den nächsten: Ab ­sofort sind die fünf Musiker mit ­ihrer legendären Weihnachtsshow «Merry Blissmas» unterwegs. «Gerade befinden wir uns in der intensivsten Zeit», sagt Gründungsmitglied Matthias Arn (48). Nach der Tour und den Festtagen folgt für die Band dann der nächste Höhepunkt: eine längere Auszeit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es war Lukas Hobi (42), der «aus eher egoistischen Gründen» den Wunsch nach einer längeren Pause äusserte. «Mein Mann und ich planen schon länger eine Neuseeland-Reise. Vor zwei Jahren brachte ich das Thema in die Bandrunde ein», sagt der Zuger. Daraufhin machten sich alle Gedanken über ihre Bedürfnisse. Das Resultat: eine halbjährige Pause.

Seit 27 Jahren steht die Formation auf der Bühne, neben der Weihnachtsshow tourt sie jährlich mit einem eigenen ­Programm. «Wir sind immer im selben Turnus. In den vergangenen sechs Jahren haben wir ein Programm nach dem anderen usetätscht», erklärt Matthias Arn. «Da merkt man, dass es Zeit für einen Schnitt ist, um durchzulüften und Frühlingsputz im Oberstübchen sowie im Energiehaushalt zu machen.»

Lukas Hobi pflichtet ihm bei: «Energetisch und vom Werdegang der Band her befinden wir uns in einer mega gesunden Phase für diese Pause.»

Fünf Personen, fünf Pläne

Zwei Bandmitglieder zieht es fürs Auslüften in die Ferne. Wahlzürcher Hobi und sein Partner reisen während vier Monaten nach Neuseeland, Australien, Japan, Hawaii und New York. «Als ‹Herr der Ringe›-­Fan lockt mich Neuseeland, zudem hat mein Mann dort einst ein Austauschjahr absolviert.» So besucht das Paar in Down Under Bekannte und reist «einmal durch Ozea­nien inklusive Kurzstopp im Big Apple».

Bei Claudio Tolfo (51) ruft das südliche Afrika. «Meine Frau und ich sind mit ­unserem Auto mit Dachzelt unterwegs. Geplant sind Namibia, Botswana, Sambia und ein Abstecher nach Tansania», erzählt der gebürtige Rheintaler, der mit seiner Frau und zwei Katzen in Bern lebt. 2012 hatte es dem Paar auf der Hochzeitsreise ‹de Ärmel inegno›: «Es gibt nichts Schöneres, als im Umkreis von 100 Kilometern nichts zu haben.»

«Bei mir läuft es genau umgekehrt», sagt Matthias Arn zu seinen Plänen. «Es wird wohl mein strengstes Jahr seit der Gründung von Bliss.» Nach drei Wochen «Luft holen ohne jegliche Verantwortung» in Puerto Escondido, ­Mexiko, zieht es den zweifachen Vater (14, 17) auf die Bühne. Arn erfüllt sich damit einen alten Traum: Ab März tourt er mit seinem jüngeren Bruder Nico, der 2007 bei Bliss ausstieg. Als Duo Arn & Arn erzählen die beiden auf der Bühne Geschwisteranekdoten. «Ich wäre ohnehin nicht ein halbes Jahr ­untätig gewesen – dafür bin ich zu büezerig unterwegs», so der musikalische Leiter.

Umzug steht an

Der Vierte im Quintett, Viktor Szlovák (44), bleibt vorwiegend an Ort und Stelle, wagt aber einen grossen Schritt: Der dreifache Vater und Hausmann zieht mit seiner Familie um. «Wir reisen von Dintikon nach Dintikon», sagt er lachend. «Wir ­haben eine Eigentumswohnung gekauft, die gerade entsteht.» Deshalb will er die Zeit nutzen, um auszumisten und den Umzug vorzubereiten. Zudem steht für den gebürtigen Ungarn und seine Liebsten die Einbürgerung an. Und dann möchte er gerne noch besser lernen, asiatisch zu kochen. «Vielleicht, indem ich direkt bei einem Restaurant reinschaue.» Nicht zuletzt: «Ich habe auch noch ein Fitnessabo gelöst und will bewusst trainieren.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Wahlwinterthurer Tom Baumann (45) hört den Plänen seiner vier Bandkollegen entspannt zu: «Für mich ist der Winter die schönste Zeit für Ferien. Ich werde möglichst viele Tage in den Bergen verbringen.» Der Texter will snowboarden, langlaufen und Ski fahren. «Solange Schnee liegt, bleibe ich in der Schweiz. Im Frühling reise ich vielleicht mit dem Velo durch Italien oder mit dem Zug durch Deutschland, Holland oder Skandinavien, einfach möglichst ökologisch.» Daneben schreibt er für andere Produktionen. «Ich habe nie Langeweile und immer etwas, was mich ­erfüllt», sagt der FC-Winterthur-Fan. «Vor allem will ich auch mal das Telefon und den Computer abschalten, ein bisschen für mich und mit unseren zwei Buben sein.»

So läuft ihre Rückkehr ab

Ein Agendapunkt ist bei allen gleich: Im August geht es wieder mit Bliss los. «Schliesslich ist irgendwann unser Kässeli aufgebraucht», schmunzelt Finanzchef Claudio Tolfo. Ihm falle der Wiedereinstieg nach Pausen jeweils schwerer. Doch nach 27 Jahren ist die Truppe auch hier ein­gespielt: Gestartet wird jeweils ganz locker mit einem «Willkommen-zurück-Tag». Danach folgen die Proben für die dritte Saison ihres Bühnenprogramms «Kater» sowie die Weihnachtsshow – ein neues Programm soll parallel entstehen.

Doch zuerst heisst es: «Merry Blissmas»! «Es ist ein mega Privileg, diesen Beruf seit so vielen Jahren ausüben zu dürfen. Die Leute freuen sich genauso auf die Shows wie wir», sagt Tom Baumann.