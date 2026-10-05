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 Mischa Barton
«Es ist wirklich aufregend, hier zu sein»

Mischa Barton ist anlässlich des Zurich Film Festivals in die Schweiz geflogen. Die Schauspielerin kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.
Publiziert: 09:03 Uhr
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