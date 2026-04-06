Die Sängerin Linda Elys erzählt in ihrer neuen EP «Backyard by the River», wie sie mit Druck, Sorgen und dem Alltag klarkommt. Der Release Ende März zeigt ihre persönlichste Seite.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Linda Elys veröffentlicht neue EP «Backyard by the River» am 27. März

Erfolgsdruck nach «House on Fire»-Hit: Ängste in kreative Energie gewandelt

EP umfasst fünf Songs, darunter «River» über Loslassen und Lebensfluss War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Zweitklässler erkennen sie sofort. «Ich känn dich wäg dinere Musig», sagen die Kinder, wenn sie ins Klassenzimmer kommt. Linda Elys (24) ist Lehrerin. Und Musikerin. Ende März hat die Sängerin ihre neue EP «Backyard by the River» veröffentlicht. Fünf sehr ehrliche Songs über ihr Leben, ihre Sorgen und ihre Träume. «Es ist wirklich sehr aus meinem Leben gegriffen», sagt sie im Gespräch mit Blick.

Nach dem Riesenerfolg von «House on Fire» – Nummer eins in den Airplay-Charts – war der Erwartungsdruck enorm. «Ich habe mir mit diesem Song natürlich auch selbst ein Ei gelegt», sagt die 24-Jährige mit einem Lachen. «Die Angst, als One-Hit-Wonder zu enden, begleitete mich eine Weile. Mittlerweile habe ich gelernt, diesen Druck als positiven Antrieb zu nutzen.» «Ich denke, ein gesunder Druck ist gut – so bleibt man dran», so die Schwyzerin.

Mehr zu Linda Elys Bligg, Linda Elys und Co. Diese Acts sorgen im Zauberpark für beste Stimmung

Genau dieser Antrieb steckt in jedem der fünf Songs – mal ehrlich, mal verletzlich, mal mit einem Augenzwinkern. Elys erklärt die Titel gleich selbst:

«I've Got Everything»

Der erste Song der EP ist eine Abrechnung mit dem Bild, das andere von ihr haben, und mit dem, was wirklich dahintersteckt. Denn ihr Arbeitstag ist meistens mindestens so lang wie der von allen anderen. «Konzert vorbereiten, stundenlang fahren, auftreten, connecten. Ich glaube, man unterschätzt von aussen, was alles dahintersteckt», sagt sie. In ihrem privaten Umfeld muss sie manchmal erklären, dass hinter einem Konzertabend viel mehr steckt als nur Spass. «Und natürlich bin ich sehr privilegiert, da ich machen kann, was ich liebe – aber es ist trotzdem streng.»

«There For You»

Vom eigenen Alltag geht es im nächsten Song um etwas, das uns alle betrifft: die Frage, wer wirklich für einen da ist. «Ich bin für dich da.» «Wie oft sagen das Leute – und meinen es aber gar nicht so, oder sie sind sich nicht bewusst, was das wirklich bedeutet?» Für Linda Elys ist das einer der leersten Sätze der Welt. Deshalb hat sie «There For You» ganz spezifisch für eine Freundin geschrieben. «Es geht darum zu sagen: Ich bin wirklich da für dich, komme was wolle.» Dabei braucht es oft gar nicht viel. «Manchmal genügt ein Blümchen. Oder einfach jemand, der sagt: Komm, wir gehen raus.» Sie selbst hat dieses Glück – und weiss es zu schätzen. «Ich habe wirklich viele Leute, auf die ich zählen kann.»

«Stuck»

«Das Gefühl kennt bestimmt jeder: Man steckt im Alltag fest, und irgendwo da draussen wartet das echte Leben.» In «Stuck» singt Linda Elys von einem Roadtrip durch Amerika, von der Sehnsucht nach Weite, wenn man sich eingeklemmt fühlt. Inzwischen hat sie sich diesen Traum erfüllt. Und natürlich wartet schon das nächste Ziel. «Australien. Da würde ich wirklich gerne mal hingehen.»

«I'll Buy My Worries A House»

Einer der persönlichsten Songs der EP entstand allein auf einem Berg, bei Sonnenuntergang. «Ich bin ein Kopfmensch, die Gedanken drehen sich ständig», sagt die Sängerin. Aber sie hat eine Lösung gefunden – eine, die so poetisch ist wie der Song selbst. «Die Vorstellung, meinen Sorgen ein eigenes Haus zu bauen, finde ich schön. Ich sage nicht, dass sie nicht existieren dürfen – aber sie müssen nicht im eigenen Wohnzimmer wohnen. Man kann sie besuchen, und dann die Tür wieder hinter sich schliessen.»

«River»

Den Abschluss macht das Herzstück der EP. «River» handelt davon, loszulassen. Nicht schneller sein zu wollen als der Fluss, in dem man mitschwimmt. «Man muss nicht jede Situation des Lebens sofort benennen oder verstehen. Einfach da sein – ob es gerade gut läuft oder nicht.»