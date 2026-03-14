Hollywood macht sich bereit für die glamouröseste Nacht des Jahres: In Los Angeles werden die Oscars verliehen. Wer moderiert, wo du die Show schauen kannst und welche Filme als Favoriten gelten – Blick gibt dir die wichtigsten Antworten.

Das musst du zu den Oscars 2026 wissen

Das musst du zu den Oscars 2026 wissen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Oscars 2026 finden am 15. März im Dolby Theatre statt

Film «Sinners» führt mit 16 Nominierungen die Favoritenliste an

24 Kategorien werden ausgezeichnet, Blick tickert ab 23.00 Uhr live War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Wann und wo finden die Oscars statt?

Die 98. Verleihung der Academy Awards findet am Sonntag, 15. März 2026, im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Um 23:45 Uhr starten die Vorberichte auf dem roten Teppich, ehe es um 01.00 Uhr mit der Verleihung losgeht. Die Show dauert etwa drei Stunden.

Wo kann man die Oscars live sehen?

Im deutschsprachigen Raum überträgt ProSieben die Show live im Fernsehen. Streaming ist unter anderem über die Plattform Joyn möglich. Zudem tickert Blick die Oscars 2026 live ab 23.00 Uhr.

Wer moderiert die Oscars 2026?

Gastgeber ist der US-Comedian und Talkshow-Host Conan O'Brien (62). Für ihn ist es das zweite Jahr in Folge als Oscar-Moderator.

Wer moderiert den Red Carpet?

Die offizielle Pre-Show wird von Tamron Hall (55) und Jesse Palmer (47) präsentiert.

Wer sind die Favoriten auf die grossen Preise?

Als einer der heissesten Kandidaten gilt der Film «Sinners», der mit 16 Nominierungen ins Rennen geht und damit die meisten Chancen auf mehrere Oscars hat.

Wie viele Preise werden insgesamt vergeben?

Bei den Oscars werden 24 Kategorien ausgezeichnet – von Schauspiel über Regie bis zu Musik, Effekten und Schnitt.