So kams zum Schweizer Comeback von Terence Hill

Terence Hill wagt im Kurzfilm «Socceritos» von Denner ein Comeback. Die Filmemacher verraten, wie die Zusammenarbeit mit dem Kult-Schauspieler zustande kam.

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Mit «Socceritos» landet Denner kurz vor dem Fussballspektakel in Nordamerika einen Coup. Aber nicht nur, weil die Produktion eines Kurzfilms für den Discounter ungewöhnlich ist. Sondern auch, weil es die Macher schafften, Terence Hill (87) zum Mitwirken zu überzeugen.

Raphael Werner, Verantwortlicher Marketing und E-Commerce bei Denner, hatte den Haudegen aus den berühmten Actionfilmen mit Bud Spencer sogleich im Kopf, als er an den Fussballkurzfilm dachte. Da habe er zu Drehbuchautor und Regisseur Reto Salimbeni gesagt: «Du, ist es realistisch, dass wir auch an Terence Hill in einer grösseren Rolle irgendwo rankommen?» Doch dessen Antwort sei etwas ernüchternd gewesen. «Er rief mich an und meinte: ‹Der Terence macht eigentlich gar keine Werbung.›»

Erster Werbefilm seit 40 Jahren

Salimbeni war bekannt, dass der Italo-Schauspieler seit 40 Jahren sämtliche Werbeanfragen konsequent abgesagt hatte. Bis jetzt! «Irgendwann ruft mich sein Manager zurück und sagt: ‹Du, Reto, der will es machen.›» Gesagt, getan. Wenig später reisten Raphael Werner und Reto Salimbeni nach Rom, um Terence Hill zu treffen. Eine eindrückliche Begegnung, wie Werner schildert: Hill sei in den Raum gekommen, habe seine Mütze abgenommen und sich vollkommen demütig vorgestellt. «Obwohl er doch eine so weltbekannte Ikone ist, dass er sich eigentlich gar nicht hätte vorstellen müssen.»

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Salimbeni spricht ebenfalls in den höchsten Tönen über den Schauspieler: «Er ist einfach eine Riesenpersönlichkeit. Er repräsentiert eine Ära. Eine Zeit, wo ehrliches, analoges Kinohandwerk zelebriert worden ist, wo die Probleme noch mit einer Ohrfeige gelöst worden sind, Bohnen als Heldenmahl gegolten haben und die Moral der Helden noch so robust gewesen ist wie ein rechter Haken von Bud Spencer.»

Dreh in Spanien fast wie damals

Und das Mitwirken Terence Hills habe ihnen in der Folge Tür und Tor geöffnet. «Ab da war es dann ehrlicherweise relativ leicht, weil dann hast du alles ermöglicht bekommen», so Raphael Werner. «Es haben auf einmal alle gesagt: ‹Alles klar, mit Terence? Einmal vor oder hinter der Kamera stehen? Muss ich gemacht haben.›»

Wenig später fanden in Spanien dann die Dreharbeiten für das rund viertelstündige Kinowerk an – in Kulissen, in denen bereits in der Vergangenheit Filme mit Terence Hill entstanden sind. Der Kurzfilm verbindet denn auch das Genre des klassischen Westerns mit dem Fussballsport. Mit zahlreichen Anspielungen auf die früheren Spencer-Hill-Streifen, darunter mit einer Lagerfeuerszene und den legendären Bohnen als Mahlzeit.

Hier streamen: «Socceritos» mit Terence Hill Jetzt den Film streamen und sehen, wie die Socceritos den Fussball in den Wilden Westen gebracht haben – so, wie Denner den Discount in die Schweiz! Zudem kannst du hier den offiziellen «Socceritos»-Song hören und das Video streamen. Obacht, er geht sofort ins Ohr! Jetzt den Film streamen und sehen, wie die Socceritos den Fussball in den Wilden Westen gebracht haben – so, wie Denner den Discount in die Schweiz! Zudem kannst du hier den offiziellen «Socceritos»-Song hören und das Video streamen. Obacht, er geht sofort ins Ohr! Film streamen

Der Film macht deutlich, dass Hill nichts von seinem schelmischen Charme verloren hat. Alles fast wie damals, also! Neu waren für den Italiener einzig seine Mitspieler: Vor der Kamera standen für den Mini-Streifen die beiden Natistars Granit Xhaka (33) und Zeki Amdouni (25) sowie die Fussballspielerin Ana Maria Marković (26). Die zeigen sich vom Dreh begeistert. «Die Zusammenarbeit mit Terence Hill war unvergesslich. Er ist einfach ein richtig toller Typ!», sagte Marković nach der Premiere im Zürcher Kino Corso zu Blick. Und Granit Xhaka schwärmte: «Die Zusammenarbeit mit einer solchen Legende und der gesamten Crew hat riesigen Spass gemacht.»

«Socceritos» Making-of

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Die Filmemacher und Denner sind mit ihrem Werk höchst zufrieden. Das Ziel des Streifens sei es, zu zeigen, dass Fussball in der Lage sei, Länder zu vereinen. Oder vereinfacht gesagt einen positiven Akzent in die heutige Welt zu setzen, wie Raphael Werner von Denner sagt. Und Regisseur Salimbeni fügt an: «Wir wollten mal wieder ein bisschen Unbeschwertheit in den Alltag der Menschen bringen.»