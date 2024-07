Das legendäre Konzert von Patent Ochsner am Gurtenfestival ist ausverkauft, aber Fans können es in der Deutschschweiz live auf Leinwänden erleben. In Chur sogar mit Open-Air-Feeling.

Wenn sie auf ihrem Hausberg spielen, kommt die ganze Stadt: Die Auftritte von Patent Ochsner am Gurtenfestival gelten als legendär. Kein Wunder also sind Tickets für das Konzert vom Freitagabend schon längst vergriffen. Fans können aber trotzdem ein Live-Gefühl mit Patent Ochsner erleben. In der Deutschschweiz wird der Auftritt vom Gurten direkt auf diverse Leinwände übertragen.

«Im Grunde wollten wir nie etwas anderes als einen Oscar. Jetzt, wo unser Konzert in den blue Cinemas übertragen wird, bin ich überzeugt, klappt es endlich!», witzelt Frontmann Büne Huber (62) in einer Pressemitteilung der Kinokette. Und auch Lena Fischer, Sprecherin vom Gurtenfestival, freut sich: «Der Freitag ist schon lange ausverkauft. Mit der Übertragung in die blue Cinemas haben ein paar Menschen mehr die Möglichkeit, das Konzert mit Gleichgesinnten live, in guter und grosser Audio- und Video-Qualität zu geniessen.»

7 Kinos zeigen Patent Ochsner

Übertragen wird der Gig der «W. Nuss vo Bümpliz»-Interpreten in die Städte Abtwil, Biel, Emmenbrücke, Muri bei Bern, Zürich und Winterthur. In Chur gibts sogar Openair-Feeling: «Wir freuen uns insbesondere, das Konzert neben unseren Kinosälen in der ganzen Deutschschweiz auch auf unserer Dachterrasse in Chur unter dem Sternenhimmel zu übertragen», sagt Olivia Willi, Sprecherin von Blue Cinemas. In Chur fängt die Übertragung aber – wegen des Eindunkelns – eine Stunde später an als in den anderen Kinos.

Dass die Kinos den Live-Auftritt von Patent Ochsner zeigen, sei keine grosse Überraschung. Schon länger bringe man Live-Entertainment auf die Leinwand. «Dazu zählen beispielsweise Live-Konzerte, Opern- oder auch Sportübertragungen», sagt Willi. In all diesen Bereichen werden – genau wie beim Film – Emotionen grossgeschrieben. «Es geht um das gemeinsame Erlebnis, um die gemeinsame Freude und Spannung. Unser Ziel ist es, unseren Gästen ganz viel Entertainment unter einem Dach zu bieten.» Insbesondere mit Fussballübertragungen der Champions League oder der EM habe man bereits hervorragende Erfahrungen gemacht.

Auch andere Festivals übertragen Live

Angst, dass wegen der Übertragung weniger Leute auf den Gurten kommen, habe man nicht, hält Sprecherin Lena Fischer vom Gurtenfestival fest. So werden andere Konzerte sogar ins Fernsehen übertragen, so unter anderem die Auftritte vom britischen Rapper Stromzy (30), ESC-Star Nemo (24) und der Schweizer Band Dabu Fantastic. Auch andere Festivals haben damit begonnen, Shows ins Netz zu streamen. So sind diverse Gigs vom Montreux Jazz Festival unter anderem auf Youtube zu sehen.





