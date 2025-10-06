DE
«Internationale Ausstrahlung wie nie zuvor»
Darum war das diesjährige ZFF so erfolgreich

135’000 Besucherinnen und Besucher haben sich die 115 Filme am 21. Zurich Film Festival angesehen. 40 Filme waren Welt- oder Europapremieren. Weltstars wie Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch, Russell Crowe, Colin Farrell und Amanda Seyfried zeigten ihre neuen Filme.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Das diesjährige ZFF lockte Weltstars wie Dakota Johnson nach Zürich.
Foto: Getty Images for ZFF

Darum gehts

  • ZFF 2025 war erfolgreich, mit internationaler Ausstrahlung und zufriedenem Festivaldirektor
  • Schweizer Dokumentarfilmer Moris Freiburghaus gewann Goldenes Auge und Publikumspreis
  • Knapp 135’000 Besucher, rund 5000 weniger als im Vorjahr
Das diesjährige ZFF war ein voller Erfolg. Knapp 135’000 Besucherinnen und Besucher kamen nach Zürich, um in die Welt des Films einzutauchen und die Stars hautnah zu erleben. Das sind rund 5000 Personen weniger als letztes Jahr.

Der Schweizer Dokumentarfilmer Moris Freiburghaus gewann mit seinem Regiedebut «I Love You, I Leave You» in seiner Kategorie das Goldene Auge und gleich noch den Publikumspreis. Die 21. Ausgabe des Zurich Film Festival brachte neben internationalen Werken 16 Schweizer Filme auf die Leinwand, wie die Organisatoren am Montag zum Abschluss nach elf Tagen mitteilten.

Internationale Ausstrahlung

Die Stars verliehen dem Festival auf dem grünen Teppich Glanz. Den Angaben zufolge sorgten sportliche Einlagen für Aufsehen: Russell Crowe (61) beim Tennisturnier des Zurich Summit im Dolder, Wagner Moura tanzend auf dem grünen Teppich, Franjo von Allmen beim Glambot-Salto, Colin Farrell in der Sauna und die Festivaljury beim Bad im Zürichsee.

Festivaldirektor Christian Jungen (52) zeigte sich zufrieden. Die aktuelle Ausgabe habe eine internationale Ausstrahlung wie nie zuvor gehabt, liess er sich im Abschlusscommuniqué zitieren.

